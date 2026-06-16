TÜGİAD Bursa, yeni dönemde kurumsal yapısını güçlendiriyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi, yeni dönemde üyeler arası etkileşimi artıran, ulusal ve uluslararası iş ağlarını güçlendiren projelerle çalışmalarını sürdürüyor. TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Kerem Kahveci, derneğin temel hedefinin yalnızca üye sayısını artırmak değil, Bursa iş dünyasına değer katacak nitelikli bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi. TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Kerem Kahveci, üreten ve büyüyen bir TÜGİAD için geleceğe yönelik projelerini Ekonomi Gazetesi Bursa Bölge Müdürü Ömer Faruk Çiftçi’ye anlattı. Yaklaşık 16 yıldır TÜGİAD çatısı altında yer aldığını belirten Kahveci, pandemi süreci ve geçmiş dönemlerde yaşanan iç dinamiklerin üye kayıplarına neden olduğunu ancak son dönemde yeniden toparlanma sürecine girdiklerini ifade etti. Kahveci, derneğin kurumsal hafızasını yeniden aktif hale getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

“Kaliteli büyümeyi önceliyoruz”

TÜGİAD Bursa'nın bugün 67 aktif üyeye sahip olduğunu belirten Kahveci, sayısal büyümeden çok üyelerin oluşturduğu ekonomik değer ve temsil gücüne önem verdiklerini vurguladı. Bursa'nın üretim ve sanayi altyapısı nedeniyle TÜGİAD içinde özel bir konuma sahip olduğunu ifade eden Kahveci, üyelerin yarattığı istihdam ve ekonomik büyüklüğün birçok şubenin üzerinde olduğunu söyledi. Aktif üye sayısını 80'li seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kahveci, “Bursa'da TÜGİAD'ı aktif şekilde temsil edecek, şirketlerinde söz sahibi genç iş insanlarını bünyemize katmak istiyoruz. Ancak bunu yaparken nitelikten ödün vermek istemiyoruz” dedi.

“İş dünyasında güçlü network oluşturuyor”

TÜGİAD'ın en önemli fonksiyonlarından birinin üyeler arasında güçlü bir iş ağı oluşturmak olduğunu kaydeden Kahveci, farklı şehirlerdeki şubeler arasında düzenlenen ziyaret ve etkinliklerin ticari iş birliklerine de kapı açtığını söyledi. TÜGİAD çatısı altında kurulan ilişkilerin üyelere doğrudan ticari avantajlar sağladığını belirten Kahveci, farklı şehirlerdeki üyelerle gerçekleştirilen temasların yeni iş fırsatları yarattığını ifade etti. Bursa'daki ekonomik ve sosyal yapılarda genç iş insanlarının daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Kahveci, TÜGİAD üyelerinin kentteki oda, borsa, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli platformlarda daha görünür olmasının önem taşıdığını söyledi.

“Uluslararası organizasyonlarda aktif rol”

TÜGİAD'ın Avrupa merkezli genç iş insanları yapılanmalarında etkin rol üstlendiğini vurgulayan Kahveci, derneğin Avrupa genç girişimcilik ağları içinde önemli bir konumda bulunduğunu söyledi. Bu kapsamda uluslararası zirveler ve iş dünyası organizasyonlarına katılım sağladıklarını belirten Kahveci, Bursa Şubesi olarak da üyelerin küresel iş ağlarına erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Yeni dönemde üyeler arasındaki etkileşimi artıracak sosyal ve ekonomik içerikli organizasyonlara ağırlık vereceklerini belirten Kahveci, haziran ayında gerçekleştirilecek etkinlik programıyla iş dünyasını bir araya getireceklerini söyledi. Program kapsamında ekonomi odaklı toplantılar, çevre ve sürdürülebilirlik temalı sosyal sorumluluk faaliyetleri ile networking etkinliklerinin yer alacağını kaydeden Kahveci, TÜGİAD'ın yalnızca iş dünyasının değil, sosyal yaşamın da aktif bir paydaşı olmayı hedeflediğini dile getirdi.