TÜGİAD Bursa’da Kerem Kahveci dönemi

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi’nin 14. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda yapılan açık oylama sonucunda TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanlığı’na Kerem Kahveci seçildi. Yeni başkan Kerem Kahveci, teşekkür konuşmasında yeni dönemi yalnızca bir görev değişimi olarak değil, yeni hedefler ve yeni bir vizyonun başlangıcı olarak tanımladı. TÜGİAD’ın Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunan güçlü bir sivil toplum hareketi olduğunu ifade eden Kahveci, “Biz rekabetin değil, dayanışmanın büyüttüğü bir TÜGİAD anlayışını temsil ediyoruz. Bursa Şubesi bu vizyonun yereldeki en güçlü uygulayıcısı olacak” dedi.

Kahveci, yeni dönemde üyelere somut fayda sağlayan bir yapı hedeflediklerini belirterek eğitim programları, sektörel buluşmalar, mentorluk ve iş geliştirme platformlarını öne çıkardı. Genç girişimcilerin ulusal ve uluslararası ağlara erişimini artıracak projelerin öncelikli olacağını söyledi. Bursa’nın sanayi ve girişimcilik gücüne dikkat çeken Kahveci, kamu kurumları, üniversiteler, OSB’ler, sanayi kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle daha sistematik iş birlikleri kuracaklarını belirtti. İnovasyon, istihdam ve sürdürülebilir büyümeye katkı sunan projelerde TÜGİAD’ın daha görünür olacağını ifade etti. Derneğin kurumsal yapısını daha şeffaf, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Kahveci; dijitalleşme, iletişim, üye etkileşimi ve kurumsal hafıza alanlarında yeni adımlar atılacağını söyledi. Kadın girişimcilerin temsiliyetinin artırılması ve gençlerin daha aktif rol aldığı kapsayıcı bir yapı da yeni dönemin öncelikleri arasında yer aldı.

TÜGİAD 14. Dönem yönetim kurulunda Kerem Kahveci’nin yanı sıra Erol Akbaş, Murat Yenişen, Alper Pekcan, Fatih Taşyakan, Ali Emre Tarakçıoğlu, Ertan Çeçener, Kamer Enderer, Direnç Durmuş, Ahmet Çelebi, Adnan Sinan Solakbaşı, Burak Göztepe, Selim Baykal, Yakup Değirmencioğlu, Alara Emengen, Zeynep Ceren Çelik, Sudan Şahin, Engin Bektaş, Kerim Sönmez yer aldı.