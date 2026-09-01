TÜGİAD genç girişimcileri küresel karar masasına taşıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

TÜGİAD, Bursa iş dünyasını “Bursa İş Dünyası Buluşması” programında bir araya getirdi. "Küresel Ekonomi, Girişimcilik, Yeni İş Birlikleri" başlığıyla BTSO Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen buluşmada, küresel ekonomideki gelişmeler, girişimcilik ekosistemi ve yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi. Programda ayrıca “Bursa'dan Viyana'ya G20 Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi” başlığı ele alındı. Etkinliğin moderatörlüğünü Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan yaptı. Programda TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay konuşmacı olarak yer aldı. TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım, genç iş insanlarının yalnızca başarılı şirketler kurmasının yeterli olmadığını, Türkiye ekonomisinin küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşınmasına katkı sunmaları gerektiğini söyledi. TÜGİAD’ın uluslararası iş ağlarını genişlettiğini belirten Yıldırım, 16-18 Eylül tarihlerinde Viyana’da düzenlenecek G20 Genç Girişimcilik Zirvesi ile Türkiye’nin girişimcilik gücünü Avrupa’nın merkezine taşıyacaklarını vurguladı. TÜGİAD’ın son dönemde uluslararasılaşma konusunda önemli bir çalışma yürüttüğünü belirten Yıldırım, derneğin genel merkezi ve şubeleriyle birlikte bugüne kadar yaklaşık 300 organizasyona imza attığını söyledi. Zirveler, B2B görüşmeleri, fuarlar ve lider buluşmalarının önemli bir bölümünün uluslararası nitelik taşıdığını aktaran Yıldırım, yaklaşık 35-40 ülkeden iş dünyası örgütlerinin temsilcilerini Türkiye’de ağırladıklarını belirtti.

Genç girişimciler yeni ekonominin aktörü olacak

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, küresel ekonomide yaşanan dönüşümün Türkiye için yalnızca değişime ayak uydurma değil, yeni düzenin karar verici aktörlerinden biri olma fırsatı sunduğunu söyledi. Burkay, genç girişimcilerin yeni nesil teknolojiler ve iş modellerinde üstleneceği rolün kritik olduğunu vurgularken, sermayenin bu alanlara yönlendirilmesi için girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım ortaklığı benzeri yeni modellerin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Dijital dönüşüm, yapay zekâ ve yeni nesil teknolojilerin ekonominin yapısını hızla değiştirdiğini kaydeden Burkay, genç girişimcilerin bu dönüşümde kritik bir konumda bulunduğunu söyledi. Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin geçici bir kriz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Burkay, artık “yeni normal” olarak tanımlanabilecek bir döneme girildiğini söyledi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla önemli bir avantaj taşıdığını ifade eden Burkay, savunma sanayisinden enerji koridorlarına kadar birçok alanda Türkiye'nin bölgesel karar alma süreçlerinde daha güçlü bir aktör haline geldiğini söyledi.

TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Kerem Kahveci, Viyana’da gerçekleştirilecek etkinliğin Türk genç girişimcilere görüşlerini, beklentilerini ve çözüm önerilerini küresel karar mekanizmalarına taşıma konusunda önemli bir sorumluluk verdiğini söyledi.