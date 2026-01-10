TÜGİKKONYAGİAD’dan 2026 vizyonu: “Geleceği genç liderler inşa edecek!”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Toplantıya TÜGİKKONYAGİAD Yönetim Kurulu’nun yanı sıra, derneğin genişleme stratejisinin birer parçası olan TÜGİKKULUGİAD, TÜGİKÇUMRAGİAD ve TÜGİKCİHANBEYLİGİAD başkanları da katılarak birlik mesajı verdi. Konya basınının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Korkmaz, söze 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başladı ve basının demokrasinin sarsılmaz bir sütunu olduğunu vurguladı.

Başkan Korkmaz, 2025 yılının Şubat ayında gerçekleşen genel kurulun ardından "Birlikte Güçlüyüz" felsefesiyle hareket ettiklerini belirtti. Geride kalan yılın öne çıkan başarılarını şöyle özetledi,

"Kulu, Çumra ve Cihanbeyli şubeleri açılarak girişimcilik ruhu tüm şehre yayıldı. Düzenlenen yurt dışı ticari gezileriyle Konya’nın ihracat potansiyeli artırıldı. Derneğin vizyon projesi GİADREZİDANS yükselmeye devam ederken, "2. Aile Birliği" ve "Kartvizit Etkinlikleri" ile üyeler arasındaki ticari ve insani bağlar sıkılaştırıldı."

Başkan Korkmaz, 2026 yılı yol haritasının merkezine Dijital Dönüşüm, Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirlik ilkelerini koyduklarını ifade etti. Yeni dönemin en dikkat çekici projesini ise şu sözlerle duyurdu: "NextGen'26 Yeni Nesil Liderlik Eğitim Programı ile genç girişimcilerimizi sadece yerel değil, küresel birer lider olarak yetiştireceğiz. Stratejik düşünen, risk yönetebilen ve geleceği okuyan bu kadrolar, Konya’nın ekonomik geleceğini inşa edecek."

İş dünyasının sadece rakamlardan ibaret olmadığını hatırlatan Korkmaz, yeni dönemde başlayacak olan “Bir İnsan Bin Hikaye” söyleşi programı ile duayen isimlerin tecrübelerini genç üyelerle buluşturacaklarını müjdeledi.

Konya iş dünyasının azmine ve Türkiye’nin ekonomik dinamiklerine güvendiklerini belirten Korkmaz, "2025’te ektiğimiz tohumlar; 2026’da yatırım, istihdam ve rekor ihracat olarak şehrimize dönecektir. Konya’nın kalkınması için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.