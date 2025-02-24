TÜİOSB altyapısı yılsonuna hazır olacak

MERSİN/EKONOMİ



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyeleri, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni (TÜİOSB) ziyaret etti. Misafirlerine bölgedeki gelişmeleri aktaran TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, “TÜİOSB endüstri 4.0 felsefesine uygun, AB Yeşil Mutabakatının tüm kriterlerini karşılayan, ikiz dönüşümü gerçekleştiren bir OSB olarak kuruluyor. Hali hazırda altyapı inşaatları devam eden ve en geç yılsonuna kadar bitmesi planlanan TÜİOSB’de gelen yoğun talepler üzerine ek alan tahsisi yapıldı. Bölgemiz tüm süreçler tamamlandığında, 100 fabrika ve 10 bini aşan istihdamıyla; Türkiye’nin ilk yeşil eko sistemine sahip OSB’si olarak, üretim ekonomisinin çok önemli bir parçası olarak faaliyet gösterecek” dedi.



Türk sanayisinin gelecek dönemde ihracatta rekabetçi olabilmesi ve uluslararası pazarlarda yer bulabilmesi için ikiz dönüşümün tüm OSB’ler tarafından gerçekleştirilmesinin önemini vurgulayan Gül Akyürek Balta, “İkiz dönüşüm Türk sanayisinin geleceğidir. Büyük bir bilgi birikimi oluşturan TÜİOSB’nin tecrübeleri diğer OSB’lere aktarılacak. Böylelikle ilerleyen yıllarda TÜİOSB gibi pek çok yeşil doğan OSB’miz olacak” diye konuştu.