TÜİOSB’de 3. alan için ön tahsis başvuruları başladı

TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni genişleme alanının ilk 200 bin metrekarelik bölümü için ön tahsis başvuruları 6-27 Temmuz tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının MEYDİP sistemi üzerinden alınacak.

Toplam sanayi alanı 226 hektara ulaşıyor

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, yeni yatırım etabının yalnızca bölge sanayisi için değil, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedefleri açısından da önemli bir adım olduğunu belirtti. Akyürek Balta, TÜİOSB'de yatırımcılara yalnızca sanayi parseli sunmadıklarını, aynı zamanda düşük karbon ayak izine sahip, dijitalleşme odaklı ve sürdürülebilir bir üretim ekosistemi oluşturduklarını kaydetti. Üçüncü alanın devreye alınmasıyla birlikte toplam sanayi alanının 226 hektara ulaşacağını kaydeden Balta, bu büyümenin üretim kapasitesini artırırken yatırımcıları küresel ticaretin yeni kurallarına hazırlayacağını söyledi.

İlk etapta üretim başladı

TÜİOSB'nin 118 hektarlık ilk etabında altyapı çalışmalarının tamamlandığı, yalnızca son yol düzenleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bölgedeki 60 sanayi parselinin tamamının tahsis edildiği belirtilirken, 49 firmadan 21'inin inşaat ruhsatı aldığı, 10 firmanın inşaat çalışmalarını sürdürdüğü ve 6 firmanın ise fabrikalarını tamamlayarak üretime başladığı açıklandı. İlk etapta gelinen noktayı değerlendiren Akyürek Balta, üretimin başlamasının sanayicilerin bölgeye duyduğu güveni gösterdiğini belirterek, altyapısı tamamlanmış, planlı ve sürdürülebilir bir üretim alanı arayan yatırımcılar için TÜİOSB'nin güçlü bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Karma OSB statüsüyle farklı sektörlere açılıyor

108 hektarlık yeni yatırım alanının, gıda ihtisasının yanı sıra Karma Organize Sanayi Bölgesi statüsünde faaliyet göstereceği açıklandı. Böylece orta ve yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan farklı sektörlerden yatırımcıların da TÜİOSB bünyesinde yer alabileceği belirtildi. Akyürek Balta, yeni alanla birlikte TÜİOSB'nin farklı sektörlerin bir arada değer ürettiği, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı entegre bir üretim üssü olarak büyüyeceğini, karma OSB statüsünün yatırımcılara daha geniş sektör çeşitliliği ve iş birliği imkânı sağlayacağını söyledi.

Yeşil dönüşüm hedeflerine katkı

Dünya Bankası onaylı altyapısıyla Türkiye'nin ilk "Yeşil Doğan" OSB'si olma özelliğini taşıyan TÜİOSB'nin, düşük karbon ayak izine sahip yeşil ve dijital altyapısıyla yatırımcılara uluslararası ticaretin yeni gerekliliklerine uygun üretim ortamı sunduğu vurgulandı. Bu altyapının özellikle Avrupa Birliği pazarında önem kazanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kriterlerine uyum açısından avantaj sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

Başvurular 27 Temmuz'a kadar sürecek

TÜİOSB'nin 3. Alanındaki ilk 200 bin metrekarelik bölüm için ön tahsis başvuruları 6-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapan yatırımcıların uygun fiyat avantajı ile 24 aya varan taksit imkânından yararlanabileceği belirtilirken, başvuruların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının MEYDİP sistemi üzerinden yapılacağı bildirildi. Balta, yeşil ve dijital dönüşümün merkezinde yer almak, ihracatta rekabet gücünü artırmak ve geleceğin üretim standartlarına bugünden hazırlanmak isteyen yatırımcıları TÜİOSB'ye davet etti.