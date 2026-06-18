TÜİOSB’de 3’üncü genişleme alanında tahsisler başladı

Türkiye’nin yeni teknoloji üssü olarak konumlanan TÜİOSB’nin geldiği aşamanın ve gelecek hedeflerinin ele alındığı görüşmede, Bakan Yardımcısı İnan’ın projeye verdiği desteklerden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ziyarette konuşan TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, organize sanayi bölgesinde yer alan 5 elektrik dağıtım merkezinin üretim ve test süreçlerinin tamamlandığını açıkladı. Schneider Elektrik tarafından gerçekleştirilen testlerin ardından merkezlerin üretime hazır hale getirildiğini belirten Balta, altyapı çalışmalarında da önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Balta’nın verdiği bilgilere göre gri su, atık su, içme suyu ve yağmur suyu hatlarında tamamlanma oranı yüzde 95’e ulaştı. Taş duvar imalatlarının ise yüzde 90’ı tamamlandı. Bölgede yatırım yapacak firmalar tarafında da hareketlilik sürüyor. Şu ana kadar 20 firma yapı ruhsatı alırken, bunlardan 10’u altyapı inşaatlarına başladı. Altı firma ise fabrika inşaatlarını tamamladı. Yatırımcılardan gelen yoğun talepler doğrultusunda oluşturulan 3’üncü genişleme alanında arsa tahsislerinin başladığını açıklayan Balta, orta ve yüksek teknolojiye sahip ihracatçı tüm sektörlere bölgede yer verileceğini ifade etti.

Yeni yatırım alanlarında firmalara önemli avantajlar sunulacağını vurgulayan Balta, “TÜİOSB’de yer alacak yatırımcılar, 24 aya varan taksit imkânlarının yanı sıra yatırım ve ihracat teşviklerinden de yararlanabilecek. Böylece firmalarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücü daha da artacak” dedi.

Anlamlı Hediye

Görüşmenin sonunda TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’a hattat Selman Yılmaz imzalı, İhlas, Felak ve Nas surelerinin yer aldığı hat sanatı eserini takdim etti.