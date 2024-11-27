TÜİOSB’de yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı

MERSİN/EKONOMİ



TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta; TÜİOSB’nin endüstri 4.0 felsefesine uygun, AB Yeşil Mutabakatı’nın tüm kriterlerini karşılayan ve ikiz dönüşümü gerçekleştiren bir OSB olarak genişleme alan taleplerinin onaylandığı söyledi. Tüm dünyanın gerçekleştirmek istediği yeşil dönüşümü kuruluşundan itibaren doğası haline getiren TÜİOSB’deki altyapı ihalesinin sonuçlandığını ve işletmelerin 2025 yılında faaliyetlerine başlayacağını aktaran Gül Akyürek Balta, “Mevcut alanımız yüzde 90 doluluk oranına ulaşınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ek alan başvurusunda bulunduk. 125 ha’lık ek alan başvurumuz onaylandı. Böylelikle ek alan başvuru taleplerini de almaya başladık. 2025, TÜİOSB ve ülkemiz için çok özel bir yıl olacak” dedi.





Rekabet üstünlüğü sağlayacak

Temel altyapıda sıfır atık belgesi alınmasına ilişkin sürecin başladığını bildiren Balta, TÜİOSB’nin yatırımcılarına küresel rekabet üstünlüğü ve dünya markası olma fırsatını sağlayacağına dikkat çekerek, “Bir OSB’nin yeşil doğması onun bu niteliğini devamlı olarak sağlayabileceği anlamına gelmiyor. Doğmaktan daha zoru belki de sürdürülebilir bir yeşil OSB olarak kalabilmektir. TÜİOSB olarak OSB’lerde yeşil sürdürülebilirlik kriterlerini geliştirip devamlı kılmak hedefi bizi diğer kardeş OSB’ler gibi motive eden en önemli unsurdur” diye konuştu.



“Yüksek değer elde edilecek”

‘Tarladan Çatala Değer Zinciri’ projesiyle TÜİOSB’de üretilen ürünlerin, yüksek teknolojili donanım ve yazılımlarla marketten tüketicinin eline ulaşana kadar her aşamasının izleneceğini ifade eden Balta, “Ürünlerin ekiminden hasadına ve üretim tesislerine ulaşana kadar geçirdiği tüm yolculuğu, üretim tesislerinde diğer yarı mamullerle bir araya getirilip paketli ürün haline gelene kadar geçirdiği her aşamayı izleyeceğiz. Kurduğumuz ekosistemle elde edilen yüksek katma değerli ürünlerin ihracat pazarlarında hak ettiği değeri bulması için tarladan çatala değer zincirinin izlenebilirliğini gösteren DigiGreenFoodValley sertifikasyonunu da oluşturduk” ifadelerini kullandı.



Sürdürülebilir enerji ve avantajlar

Üretim süreçlerinde enerjinin sürdürülebilir, temiz ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasının en önemli önceliklerinden olduğunu vurgulayan Balta, “Bölgemiz bu anlamda şanslı. Çünkü Akdeniz Bölgesi, güneşlenme potansiyeli açısından Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor. Biz de bu potansiyeli değerlendireceğiz. Katılımcılarımızdan yenilenebilir enerji kullanacaklarına dair taahhütname alıyoruz. Fabrika çatı alanlarının verimli kullanılması halinde, yaklaşık 80 MW elektrik enerjisi üretilmesi mümkün. Potansiyelin şebeke bağlantısıyla ortak santralden dağıtılması durumunda uygun maliyetli, sürdürülebilir ve temiz enerji sağlanması diğer hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.

Kalbinde lojistik var

TÜİOSB’de kurulacak Ortak Lojistik Merkezi’nin depolama maliyetlerini minimize edeceğini dile getiren Gül Akyürek Balta, sözlerini şöyle noktaladı: “Böylece yüksek katma değerli ürünlerin ihracat pazarlarında hak ettiği değeri bulması sağlanacak. Bölgemizin Çukurova havzasında bulunması, yeni hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı ve Mersin Limanı’na yakınlığı göz önüne alındığında, firmalarımızın değer zincirindeki ilk maddesi olan ‘hammaddeye yakınlık ve lojistik öncelik’ doğası gereği sağlanmış olmaktadır. Lojistik imkânların öne çıktığı bir sektörde havalimanı yakınlığının sağlayacağı hızlı ulaşım ve uzak coğrafyalara ulaşma imkânı, yatırımcılarımıza büyük avantajlar sağlayacak.”