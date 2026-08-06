TÜİOSB’den yatırımcılara esnek ödeme imkanı

Ön tahsis başvuruları, 3–23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının MEYDİP sistemi ile TÜİOSB’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. TÜİOSB, yatırımcılara yalnızca sanayi parseli değil, üretime geçiş sürecini hızlandıran kapsamlı bir altyapı modeli sunuyor. Depreme dayanıklı zemine sahip parseller, hafriyat çalışmaları tamamlanmış ve komşu sanayi parsellerinin taş duvar imalatları yapılmış şekilde teslim ediliyor. Bu model sayesinde yatırımcıların başlangıç maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılması hedeflenirken, diğer organize sanayi bölgelerine kıyasla metrekare bazında yaklaşık yüzde 30’a varan maliyet avantajı sağlandığı belirtiliyor.

Bölge ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu üretim altyapısıyla öne çıkıyor. Düşük karbonlu üretim anlayışını destekleyen altyapının, özellikle ihracat yapan firmalara karbon düzenlemeleri ve sınırda karbon vergisi uygulamaları karşısında rekabet avantajı sağlaması amaçlanıyor.

“Yatırımcılarımıza sürdürülebilir bir üretim ekosistemi sunuyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, yatırımcı talebinin bölgenin büyüme sürecini hızlandırdığını belirterek, "TÜİOSB olarak büyüme yolculuğumuzu yatırımcılarımızdan gelen güçlü talepler doğrultusunda sürdürüyoruz. 3. Alan’da ön tahsise açtığımız 200 bin metrekarelik bölüm, bölgemizin üretim kapasitesini artıracak önemli bir adımdır. Yatırımcılarımıza yalnızca sanayi arsası değil; düşük karbon ayak izine sahip, dijitalleşme odaklı, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu, sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim ekosistemi sunuyoruz. Bu yaklaşımımızla özellikle ihracat yapan sanayicilerimize, sınırda karbon düzenlemeleri ve karbon maliyetleri karşısında önemli bir rekabet avantajı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

“Planlı ve güçlü sanayi yatırımları için önemli bir fırsat”

TÜİOSB'nin yeşil ve dijital sanayi vizyonuyla yatırımcılara uzun vadeli değer sunduğunu vurgulayan Balta, "Bugün geldiğimiz noktada TÜİOSB, altyapısı, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve yatırımcı dostu uygulamalarıyla güçlü bir üretim merkezi olma yolunda ilerliyor. 3. Alan’da sunduğumuz ön tahsis imkânı, yeni yatırım planlarını hayata geçirmek isteyen sanayicilerimiz için önemli bir fırsattır. Depreme dayanıklı arazi yapısı, anahtar teslim altyapı modeli ve yatırımcının maliyet yükünü azaltan teslimat kapsamımızla sanayicilerimize güvenli, hızlı ve rekabetçi bir yatırım zemini sunuyoruz. Peşin ve vadeli ödeme seçeneklerimizle de yatırımcılarımızın farklı finansal ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyoruz." dedi.