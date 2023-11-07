'Tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerekli'

KOCAELİ / EKONOMİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekim ayında ihracatımız 22 milyar 873 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatımız yüzde 7.4 arttı. Bu ihracat rakamı ekim ayları içerisinde en yüksek değer oldu” dedi. Kurların rekabetçi seviyede olmasının üretim ve ihracat artışları açısından önemli olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, “En büyük ticaret partnerimiz Avrupa’daki yavaşlama, kurun ihracatı yeteri kadar desteklememesi ve Çin’den Avrupa’ya taşıma maliyetlerinin Çin lehine değişmesinin ihracatta daha yüksek artışlar görülmesini etkilediğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden; Almanya ile yüzde 3.4, Birleşik Arap Emirlikleri ile yüzde 161.2, İtalya ile yüzde 16 artış olurken, Irak ile yüzde 6.7, ABD ile yüzde 4.6’lık gerilemeler olduğunu söyledi.

Ekim ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu “Ekim ayında ithalat 29 milyar 594 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3’lük artış olduğunu görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 36.9’luk artış, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 12.6 gerileme ve tüketim malları ithalatında yüzde 78.2 oranında artış var. Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu bulurken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Kurların rekabetçi seviyede olmasının tüketim malları ithalatı talebinde de yavaşlamayı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.