KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılının ilk çeyrek büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Ekonomimiz 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü. İlk çeyrekte, tüketim tarafında geçmiş dönemlere göre yavaşlama olurken, dış talep, yatırımlar, sanayi ve inşaat sektörlerinin katkıları dikkat çekiyor. Geçen yılın ilk çeyreğinde yaşanan deprem nedeniyle baz etkisinin de olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Büyümeye tüm sektörlerden pozitif katkı geldiğini görüyoruz. Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda tarımda yüzde 4.6, inşaat sektöründe yüzde 11.1, sanayide yüzde 4.9 ve hizmetler sektöründen yüzde 4.3’lük artışlar karşımıza çıkıyor” dedi.

Dış talebin büyümeye katkısı beş çeyrekten sonra pozitif oldu

Büyümenin sürdürülebilirliği için üretim ve sanayinin önemini ifade eden Zeytinoğlu, “2024’ün ilk çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 artarken, ithalat yüzde 3.1 geriledi. İhracatın artması, ithalatın da gerilemesiyle net dış talebin büyümeye katkısı beş çeyrekten sonra pozitif oldu. Önümüzdeki dönemde başta en büyük ticaret partnerimiz Avrupa ile Yakın ve Orta Doğu’ya olan ihracatımızdaki artışların yansımalarıyla ihracatın büyümeye katkısının artarak devam etmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Alt kalemler

“İlk çeyrekte hane halkı tüketimi yüzde 7.3, devletin tüketim harcamaları yüzde 3.9 artmış” diyen Zeytinoğlu, “Tüketimden ziyade yatırımların katkısını önemsiyoruz. Yatırımlarda ilk çeyrekte yüzde 10.3’lük artış olduğunu görüyoruz. Yatırımların alt kalemlerine baktığımızda ilk çeyrekte inşaat yatırımlarında yüzde 9.6 artış olurken, makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 11.9’luk artışlar var. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın devam etmesinin üretim artışları açısından önemli ve değerli olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.