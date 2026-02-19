TÜMBİFED’in “Yangın Zirvesi”nde önleyici teknoloji vurgusu

EKONOMİ (BURSA) - Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından düzenlenen “Yangın Zirvesi”, afet yönetiminde önleyici teknolojilere odaklanan yaklaşımıyla dikkat çekti. Zirvede, yangın çıktıktan sonra devreye giren söndürme sistemleri yerine, yangını kaynağında engellemeyi hedefleyen yerli mühendislik çözümleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, zirvede gündeme gelen çözüm önerilerinin Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacağını belirterek, “İnsan hayatını kurtarmanın formülü bulunduysa, bunu devletin tüm kademelerine yaymak boynumuzun borcudur. Burada konuşulanlar teknik bir detay değil, vatandaşın can güvenliği meselesidir” dedi.

“Reaktif değil, proaktif yaklaşım”

Zirvede yapılan değerlendirmelerde, elektrik kaynaklı yangınların büyük bölümünün önlenebilir olduğuna dikkat çekildi. Geleneksel güvenlik anlayışının hasar sonrası müdahaleye dayandığı belirtilirken, yeni dönemde “reaktif” (söndürme odaklı) yöntemler yerine “proaktif” (önleme odaklı) teknolojilerin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, federasyonun stratejik alanlarda çözüm üretme misyonuna işaret ederek, “Elektrik yangınlarına karşı milli bir seferberlik başlatıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çözümlerin küresel ölçekte karşılık bulması gurur verici” ifadelerini kullandı.

Akademi–STK iş birliği çağrısı

TÜMBİFED Genel Sekreteri Dr. İlker Karbuz ise afetlerle mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının sorumluluğunda olmadığını belirterek, bilimsel verilerle desteklenen mühendislik çözümlerinin sahaya aktarılmasında sivil toplum ve akademinin iş birliğinin önemine dikkat çekti. Karbuz, yangın riskini azaltan her adımın toplumsal refaha doğrudan katkı sunduğunu kaydetti. Zirvede teknik sunumu gerçekleştiren TÜMBİFED Enerji ve Altyapı Komisyonu Başkanı Evren Yurttaş, mevcut SPD (Surge Protective Device) sistemlerinin darbe akımını toprağa yönlendirmekle sınırlı kaldığını, bunun ise bazı durumlarda yetersiz olduğunu söyledi. Geliştirilen SSD (Surge Suppression Device) teknolojisinin ise aşırı gerilimi sönümleyerek elektronik devrelerin zarar görmesini ve ark oluşumunu doğrudan engellediğini ifade eden Yurttaş, özellikle nötr-toprak dengesizliğinin veri merkezleri ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi kritik altyapılarda ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi. GNDSeries ve SSD tabanlı aşırı gerilim sönümleyici sistemlerin sistematik kullanımında elektrik kaynaklı yangınların yüzde 85 ila 95 oranında engellenebildiğini öne süren Yurttaş, “Bu yaklaşım önleyici mühendisliğin zirvesidir” dedi.