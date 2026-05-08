TÜMKAD ve BOZSİAD, MARSİFED’e katıldı

EKONOMİ (BURSA) - Podyum Davet’te gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Papatya ile çok sayıda dernek başkanı ve yöneticileri katıldı. Olağanüstü Genel Kurulda oy birliği ile Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD) ve Bozüyük Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (BOZSİAD) MARSİFED bünyesine katılımları kabul edildi. Genel kurulda ayrıca MARSİFED adına bir iktisadi işletme kurulması kararı alındı. MARSİFED Genel Sekreteri Özge Özen’in yaptığı genel kurulun divan başkanlığını BUSİAD Başkanı Tuncer Hatunoğlu, divan katipliğini Gülnur Algül ve divan başkan yardımcılığını Mustafa Serkan Aksoy gerçekleştirdi.

“Üye dernek sayımız 342’ye yükseldi”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, TÜRKONFED’e bağlı dernek sayısının gerçekleştirilen genel kurulla 342’ye yükseldiğini söyledi. Konfederasyon olarak bir diğer önemli hedeflerinin kadınların iş dünyasındaki temsil yeteneğini arttırmak olduğunu belirten Ramazan Kaya, “Bu anlamda TÜMKAD’ın MARSİFED’e üyeliği bizim için çok önemli. Diğer yandan Konfederasyonumuzda temsil edilmeyen illerimizden bir tanesi Bilecik’ti. Bugün itibariyle de BOZSİAD, Federasyonumuza, dolayısıyla da konfederasyonumuza üye derneklerden bir tanesi olmuş oldu. Tüm bu güzel gelişmelerde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi. TÜRKONFED’in 2004 yılında kurulduğunu hatırlatan Ramazan Kaya, kurucu altı federasyonlarından birinin MARSİFED olduğunu belirtti.

“MARSİFED ailemiz büyüyor”

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın ise, TÜMKAD ve BOZSİAD’ın Federasyonlarına katılımlarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Göreve geldikleri günden bu yana çalışmalarını anlatan Akın, “İki yıllık görev süremizde Federasyonumuza bağlı dernek sayımız 13’e ulaştı. Federasyonumuz, birinden değerli derneklerden oluşuyor. Dolayısıyla federasyonumuzu büyütürken seçici davranıyoruz. Yönetim kurulu sayımızı da arttırarak, kişilik bir yönetim kurulu oluşturduk. Yönetim kurulumuzun yüzde 38’i kadın üyelerden oluşuyor.