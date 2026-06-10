TÜMKAD’dan geleceğe mühendislik vizyonu

ERHAN BEDİR / BURSA

Kısa adı TÜMKAD olan, Tüm Mühendis Kadınlar Derneği, bu yıl 5’incisi düzenlenecek ‘23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü Konferansı’nın tanıtımı için bir basın toplantısı gerçekleştirdi. “Mühendislik Zekâsının Yükselişi” temasıyla hazırlanan konferansın detaylarının paylaşıldığı toplantıda, kadın mühendislerin teknoloji, yapay zekâ ve dönüşüm süreçlerindeki rolü vurgulanırken, Türkiye’nin geleceğinde mühendislik zekâsının taşıdığı stratejik öneme dikkat çekildi. Toplantıda konuşan TÜMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk, hem konferansın içeriğine hem de kadın mühendislerin Türkiye’nin geleceğindeki rolüne ilişkin önemli mesajlar verdi. Öztürk, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünün ışığında, bugün kadın mühendisler bilimin, teknolojinin ve dönüşümün öncüleri olarak Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyor” diyerek konuşmasına başladı.

“Teknolojiyi geliştiren şey insandır”

Yapay zekâ, dijital dönüşüm ve mühendislikte yaşanan küresel değişime dikkat çeken Ülfet Öztürk, teknolojinin merkezinde insan faktörünün bulunduğunu vurguladı. Öztürk, “İnsanlık tarihinin en hızlı dönüşüm dönemlerinden birinin içinde yer alıyoruz. Yapay zekâ hayatımıza yön veriyor. Robotlar üretim alanlarında görev alıyor. Veri, ekonominin en stratejik kaynaklarından biri haline geliyor. Meslekler dönüşüyor. İş yapış biçimleri yeniden şekilleniyor. Ancak bütün bu dönüşüm bize çok önemli bir gerçeği yeniden hatırlatıyor: Teknolojiyi geliştiren şey teknoloji değildir. İnsandır. İşte bu nedenle bu yıl konferansımızın temasını; ‘Mühendislik Zekâsının Yükselişi’ olarak belirledik” dedi.

“Kadın mühendisler için projeler dikkat çekti”

TÜMKAD’ın yalnızca bir dernek değil, aynı zamanda bir mühendislik hareketi haline geldiğini belirten Öztürk, derneğin büyüyen yapısına dikkat çekti. Öztürk, “170’i aşkın bireysel üyemiz ve 11 kurumsal üyemizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara’dan Londra’ya uzanan temsilciliklerimizle ulusal ve uluslararası ölçekte büyüyoruz” dedi. Basın toplantısında TÜMKAD’ın yürüttüğü projeler de detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşıldı. 23 Haziran’da gerçekleştirilecek konferansta 600’ün üzerinde katılımcı bekleniyor. Etkinlikte iş dünyası, akademi ve teknoloji alanından önemli isimler yer alacak.

“Gelecek konuşularak değil, birlikte şekillenecek”

Kadınların iş gücüne katılım oranına da dikkat çeken Öztürk, mühendislik alanında kadın temsilinin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Öztürk, “Kadın mühendislerin güçlenmesini yalnızca bir eşitlik meselesi değil, Türkiye’nin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz” dedi. TÜMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk, konferansa katkı sunan tüm sponsor ve destekçilere teşekkür ederek, “Gelecek konuşularak değil, birlikte üreterek ve birlikte tasarlanarak şekillenecek” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.