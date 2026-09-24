TÜMSİD Genel Kurulu Mersin’de yapıldı

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Güray Gürdal / MERSİN

TÜMSİD Genel Kurul Toplantısı, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Mersin’de gerçekleştirildi. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, derneğin ticari iş birliklerini geliştirme, üyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırma ve Mersin’den Türkiye geneline yayılan bir iş ağı oluşturma hedefleri öne çıktı.

TÜMSİD Kurucu Başkanı Sercan Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada ekonomik gücün yalnızca sermaye büyüklüğüyle oluşmadığını belirterek, güven, dayanışma, bilgi ve doğru insanların ortak hedefler etrafında buluşmasının önemini vurguladı.

TÜMSİD’in de bu ihtiyaçtan hareketle kurulduğunu ifade eden Çelik, iş dünyası temsilcilerinin birbirlerinin deneyimlerinden yararlanabildiği ve ortak hedefler doğrultusunda iş birlikleri geliştirebildiği bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

“Mersin, Türkiye’ye açılan güçlü bir kapı”

Mersin’in ekonomik potansiyeline vurgu yapan Çelik, kentin yalnızca derneğin başlangıç noktası olmadığını, Türkiye genelinde kurulması hedeflenen iş birlikleri açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Biz Mersin'i yalnızca bir başlangıç noktası olarak değil, Türkiye'ye açılan güçlü bir kapı olarak görüyoruz. Buradan doğacak birlikteliğin zamanla ülkemizin dört bir yanına ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

TÜMSİD’in önceliğinin üretim, istihdam ve katma değer oluşturmak olduğunu ifade eden Çelik, dernek üyelerinin oluşturacağı iş birlikleriyle ülke ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ticarette güven ve ahlak vurgusu

TÜMSİD’in temel ilkeleri arasında “ticarette güven ve ahlak” anlayışının bulunduğunu belirten Çelik, ticari başarının yalnızca finansal sonuçlarla değerlendirilmemesi gerektiğini kaydederek, “Biz kazancı yalnızca rakamlarla ölçmüyor, itibarın, emeğe saygının ve karşılıklı güvenin en az ticari başarı kadar kıymetli olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Çelik, üyeler arasında sürdürülebilir ticari ilişkiler kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Hedef: Üyeler arasında dijital ticari ekosistem

Genel kurulda öne çıkan başlıklardan biri de TÜMSİD üyeleri arasında yeni ticari bağlantılar kurulmasını destekleyecek dijital altyapı çalışmaları oldu. Çelik, derneğin üyelerine yalnızca sosyal bir çevre değil, aynı zamanda ticari fırsatların geliştirilebildiği bir ekosistem sunmayı hedeflediğini belirtti. Bu kapsamda teknolojinin önemli bir araç olduğunu ifade eden Çelik, yapay zekâ destekli dijital altyapı geliştirdiklerini aktardı.

Söz konusu altyapıyla üyelerin birbirlerini, faaliyet alanlarını ve ihtiyaçlarını daha yakından tanımalarının; ihtiyaç ve fırsatların daha hızlı tespit edilmesinin ve yeni iş bağlantılarının kurulmasının amaçlandığını belirten Çelik, “Böylece tanışıklıkların ticarete, ticari iş birliğinin ise yeni yatırımlara dönüşmesini amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.