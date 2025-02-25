Tuna “Küresel çapta takdir görmek gurur verici”

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitimciler ile eğitim kurumlarının katıldığı AKS Küresel Eğitim Ödülleri’nde Eskişehir’i temsil eden Özel Çağdaş Okulları 3 ödül birden aldı.

Dubai’de düzenlenen AKS Küresel Eğitim Ödülleri Töreninde Özel Çağdaş Okulları “Yılın Yenilikçilikte Olağanüstü Okulu” ödülünü, ESBAV Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yavuz Tuna “Yılın Yöneticisi” ödülünü, Okul Müdürü Ali Akarsu ise “Yılın Okul Müdürü” ödülünü aldı.

Eğitimde fark yaratmaya devam edeceğiz

ESBAV Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yavuz Tuna, “Uluslararası alanda aldığımız bu 3 ödül, Özel Çağdaş Okulları’nın eğitimde yenilikçiliğe verdiği önemin bir göstergesi niteliğinde. Küresel çapta takdir görmek, ülkemizi uluslararası bir törende temsil etmek bizim için büyük gurur. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte eğitimde yeniliği ve kaliteyi ön planda tutarak uluslararası arenada fark yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çağdaş Okulları Ortaokul ve Lise Müdürü Ali Akarsu ise şunları söyledi: “Çağdaş Okulları olarak eğitim alanında fark yaratan yaklaşımlarımız ile bu ödüle layık görüldüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. Dubai’de düzenlenen törende, farklı ülkelerden önde gelen eğitimcilerle bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunma ve yeni işbirlikleri sağlama imkanı bulduk. Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil edecek projelerimizi sürdüreceğiz.