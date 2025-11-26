Turan “Belçika pazarı büyük fırsatlar sunuyor”

Eskişehir/Ekonomi

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Belçika’nın Eskişehir Fahri Konsolosu ve ETİ Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Turan arasında yapılan görüşmede Eskişehir sanayisinin mevcut potansiyeli, Belçika ile geliştirilebilecek iş birlikleri, ihracat olanakları ve karşılıklı yatırım fırsatları kapsamlı şekilde ele alındı.

Ziyarette konuşan Emir Turan, Eskişehirli sanayicilerin Belçika’ya yönelik ihracat süreçlerinde ihtiyaç duydukları tüm kolaylıkların sağlanması için üzerine düşen her sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Belçika’nın, Eskişehirli ihracatçılar için güçlü bir pazar olduğuna dikkat çeken Turan, ülkede çok sayıda Türk vatandaşının yaşamasının da önemli bir ekonomik ve kültürel köprü oluşturduğunu vurguladı.

Turan, “Belçika önemli bir pazar. Oradaki Türk nüfusunun oluşturduğu güçlü ağ, özellikle Eskişehirli ve Türk sanayiciler için ciddi fırsatlar barındırıyor. Eskişehirli iş insanlarımızı bu potansiyeli değerlendirmeye çağırıyorum” dedi.

Kesikbaş: “Belçika Her Zaman İlk 10’da”

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise yaptığı değerlendirmede Belçika’nın, Eskişehir ihracatında uzun süredir ilk 10 ülke arasında yer aldığını hatırlattı. Belçika ile Eskişehir arasındaki ticaret hacminin geçmişten bu yana istikrarlı bir önem taşıdığını belirten Kesikbaş, mevcut potansiyelin daha da yükseltilebileceğini söyledi.

Kesikbaş, “Belçika, şehrimizin ihracatında stratejik bir pazar. Sayın Emir Turan’ın hem Fahri Konsolosluk görevi hem de iş dünyasındaki birikimi doğrultusunda yaptığı açıklamalar bizim için son derece kıymetli. Bu iş birliği potansiyelinin güçlenmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Görüşme, iki tarafın karşılıklı iş birliği mesajlarıyla tamamlanırken, Eskişehirli sanayicilerin Belçika pazarına açılımı için yeni adımların atılabileceği sinyali verildi.