TÜRAP, tarım ve gıdada Türkiye’nin yatırım üssü olmasını hedefliyor

YAŞAR KUŞ/İSTANBUL

Türk ve Arap şirketleri arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi ve gelişmesi hedefiyle çalışmalarını yürüten Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP), 9. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’nda, Arap ve Türk Cumhuriyetlerinden iş insanlarını ağırladı. TÜRAP, fuar kapsamında, gıda ve tarım sektöründeki yatırımların Türkiye’de yapılmasını ve Türkiye’nin bir yatırım üssü olarak konumlandırılmasını hedefliyor.

Türk-Arap Ekonomik İşbirliği Buluşması ile eş zamanlı kurulan, bin 500 Arap iş insanı ile 200’den fazla Türk firmasını buluşturan 19. Gıda, Tarım Teknolojileri buluşmasının açılışında konuşan TÜRAP Başkanı Sabuhi Attar, “Kartel şirketleri uluslararası mali piyasaya egemen olarak, gelişmekte olan ülkelerin ulusal pazarlarını etkiliyor. Bu ülkelerin ekonomik gücünün zayıflamasına ve iç piyasalarında çöküşe ve istikrarsızlığa neden oluyor. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler kendi aralarında yatırımları artıracak, ulusal ekonomilere destek olacak ve özü ulusal şirketlere dayanan yeni mali birliktelikler kurmak durumunda. Coğrafi ve stratejik konumu ve tüketim pazarlarına yakın oluşu nedeniyle önemli bir ülke olan Türkiye’de, özellikle de gıda ve tarım teknolojileri alanlarında yatırımı teşvik etmek durumundayız. Arap ülkelerinin Türkiye’de yatırıma destek vermeleri Türk ve Arap coğrafyasının istikrarı yönünde büyük ve olumlu etkileri olacağı açık” ifadelerini kullandı.

Tarım yatırımları için uygun iklime sahip olan Türkiye’nin nitelikli iş gücü ve ileri teknoloji olanaklarına da sahip olduğunu vurgulayan Attar, “Yatırım için doğu adres olan Türkiye, Arap ülkelerinin ekonomileri için de gıda güvenliğine katkı yapıyor. Unutmayalım ki savaşın tüm zorluklara rağmen bugün Ukrayna, buğday üretimi konusunda önemli bir depo niteliğinde. Pandemi sonrası yaptığımız tüm buluşma ve görüşmelerde birçok Arap iş insanına Türkiye’de yatırım için büyük imkânların olduğunu yatırım yapanların da çok büyük karlar elde ettiklerini izah etme fırsatı bulduk” diye konuştu.

Bu dönemde Türkiye’de yatırımda bulunmanın büyük karlar getireceğine dikkat çekerek, Türkiye’ye tarım ve gıda alanında yatırım yapmaları konusunda Arap iş insanlarına çağrıda bulunan Attar, “Yatırıma destek için önemli icraatlar yapılıyor. Türkiye’de yapılan her yatırımın tüm uluslararası standartlarda başarılı olacağı kesin” dedi.

Attar, Arap iş insanlarına 15-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak yirminci buluşmasına, Sağlık Turizmi, İlaç ve Kozmetik Fuarı’na katılmalarını tavsiye ettiklerini sözlerine ekledi.