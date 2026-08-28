Turistik Karaelmas Ekspresi 2026 yılı seferlerine başlıyor

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2025 yılında Ankara-Zonguldak arasında karşılıklı 4 sefer gerçekleştiren ve seyahatseverlerden yoğun ilgi gören Turistik Karaelmas Ekpsresi, 2026 yılında geliştirilmiş programıyla yeniden raylara çıkacak.

2026 Yılında Dört Sefer Gerçekleştirilecek

İlk seferine 2 Ekim’de başlayacak olan Turistik Karaelmas Treni; 6 yataklı ve 1 yemekli vagon olmak üzere toplam 7 vagondan oluşacak ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek.

Ankara–Zonguldak ve Zonguldak–Ankara yönlerinde farklı turist gruplarının seyahat edeceği seferler sayesinde toplam yolcu kapasitesinin etkin şekilde kullanılması hedefleniyor. 2026 yılı tren turları aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecektir:

• 2-4 Ekim 2026

• 16-18 Ekim 2026

• 30 Ekim-1 Kasım 2026

• 13-15 Kasım 2026

Seyahat acentaları, ilan edilen tren hareket saatlerini dikkate alarak kendi tur programlarını oluşturacak ve başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir.

Seyahat Acentalarının Başvurularına İlişkin Esaslar

• Seyahat acentaları en az 2 vagon (40 kişi) için talepte bulunabilecek olup tek vagon tahsisi yapılmayacaktır.

• Ankara kalkışlı tren için başvuruda bulunan seyahat acentalarının tur programlarında Zonguldak’ta en az 1 gece konaklamaya yer vermeleri gerekmektedir.

• Başvurular, başvuru sırası, önceki seferlerdeki durumu ve tahsis edilebilir kapasite dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Ankara–Zonguldak Geliş Programı

2 Ekim, 16 Ekim, 30 Ekim ve 13 Kasım 2026

Gün Kalkış Varış Güzergâh Ulaşım

Cuma-Cumartesi 23.00 07.00 Ankara-Yenice Tren

Cumartesi 10.00 13.00 Yenice-Zonguldak Tren

Zonguldak–Ankara Dönüş Programı

3 Ekim, 17 Ekim, 31 Ekim ve 14 Kasım 2026

Gün Kalkış Varış Güzergâh Ulaşım

Cumartesi-Pazar 23.00 07.00 Zonguldak-Çankırı Tren

Pazar 07.00 12.00 Çankırı-Kalecik Tren

Pazar 18.00 19.30 Kalecik-Ankara Tren