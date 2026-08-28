Turistik Karaelmas Ekspresi 2026 yılı seferlerine başlıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Zonguldak Valiliği ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesi, bölgenin doğal, kültürel, tarihî, jeolojik ve endüstriyel değerlerinin tanıtılması ve yeni turizm rotalarının geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 yılı seferlerine başlıyor.
2025 yılında Ankara-Zonguldak arasında karşılıklı 4 sefer gerçekleştiren ve seyahatseverlerden yoğun ilgi gören Turistik Karaelmas Ekpsresi, 2026 yılında geliştirilmiş programıyla yeniden raylara çıkacak.
2026 Yılında Dört Sefer Gerçekleştirilecek
İlk seferine 2 Ekim’de başlayacak olan Turistik Karaelmas Treni; 6 yataklı ve 1 yemekli vagon olmak üzere toplam 7 vagondan oluşacak ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek.
Ankara–Zonguldak ve Zonguldak–Ankara yönlerinde farklı turist gruplarının seyahat edeceği seferler sayesinde toplam yolcu kapasitesinin etkin şekilde kullanılması hedefleniyor. 2026 yılı tren turları aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirilecektir:
• 2-4 Ekim 2026
• 16-18 Ekim 2026
• 30 Ekim-1 Kasım 2026
• 13-15 Kasım 2026
Seyahat acentaları, ilan edilen tren hareket saatlerini dikkate alarak kendi tur programlarını oluşturacak ve başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir.
Seyahat Acentalarının Başvurularına İlişkin Esaslar
• Seyahat acentaları en az 2 vagon (40 kişi) için talepte bulunabilecek olup tek vagon tahsisi yapılmayacaktır.
• Ankara kalkışlı tren için başvuruda bulunan seyahat acentalarının tur programlarında Zonguldak’ta en az 1 gece konaklamaya yer vermeleri gerekmektedir.
• Başvurular, başvuru sırası, önceki seferlerdeki durumu ve tahsis edilebilir kapasite dikkate alınarak değerlendirilecektir.
Ankara–Zonguldak Geliş Programı
2 Ekim, 16 Ekim, 30 Ekim ve 13 Kasım 2026
Gün Kalkış Varış Güzergâh Ulaşım
Cuma-Cumartesi 23.00 07.00 Ankara-Yenice Tren
Cumartesi 10.00 13.00 Yenice-Zonguldak Tren
Zonguldak–Ankara Dönüş Programı
3 Ekim, 17 Ekim, 31 Ekim ve 14 Kasım 2026
Gün Kalkış Varış Güzergâh Ulaşım
Cumartesi-Pazar 23.00 07.00 Zonguldak-Çankırı Tren
Pazar 07.00 12.00 Çankırı-Kalecik Tren
Pazar 18.00 19.30 Kalecik-Ankara Tren