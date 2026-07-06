Turizmci bu yılı gözden çıkardı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Turizm sektöründe yüksek sezonla birlikte hareketlilik yeniden artış gösterse de, sektör temsilcileri bu yılın beklentilerin gerisinde kaldığını ifade ediyor. Rezervasyonlardaki canlanmanın devam ettiğini belirten turizmciler, 2026 sezonunu geçiş yılı olarak değerlendirirken, asıl toparlanmanın gelecek yıl yaşanacağına inanıyor. Bu nedenle sektör, umutlarını 2027 sezonuna çevirerek daha güçlü bir talep ve daha verimli bir sezon bekliyor.

Deliveli: “Turizmin rahat bir nefes alması mümkün gözükmüyor”

Okulların kapanmasıyla birlikte Marmaris'te beklenen iç pazar hareketliliğinin başladığını belirten Emre Hotels CEO’su Mustafa Deliveli, "Kurban Bayramı'nın ardından yaşanan kısa süreli durgunluk yaz tatilinin başlamasıyla sona erdi ve doluluklar yeniden yüzde 80'ler seviyesine ulaştı. Temmuz ve ağustos aylarının geçen yıla yakın seyretmesini bekliyoruz. İşletme maliyetleri ile kur-enflasyon makası sektörün en büyük sorunu olmaya devam ediyor. Son iki yıldır düşen kârlılık, artan indirimler ve son dakika rezervasyon alışkanlığı otelleri zorluyor. Mısır başta olmak üzere rakip destinasyonlar düşük maliyet avantajıyla öne çıkarken, 2027 sezonunda düşük fiyatlı kontrat baskısı, azalan uçuş kapasiteleri ve kurun enflasyonun altında kalması halinde sektör daha da zorlanacak. Savaş, kur ve enflasyon tarafında normalleşme sağlanmadan turizmin rahat bir nefes alması mümkün görünmüyor" dedi.

Girgin: “Mevcut doluluklar bizi tatmin etmiyor”

Bodrum'da okulların kapanmasıyla birlikte yerli turist hareketliliğinin başladığını ancak beklenen yoğunluğa henüz ulaşılamadığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, "Geçmiş yıllarda iğne atsan yere düşmeyecek doluluk oranlarına alışmıştık. Şu an yukarı yönlü bir ivme olsa da yüzde 100 doluluk seviyelerine ulaşamadık ve mevcut doluluklar bizi tatmin etmiyor. Sürekli yaşanan siyasi, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler turizmi olumsuz etkiliyor. Bu süreçte birçok uçuş iptal edildi ancak bundan sonraki dönemin daha olumlu geçeceğini düşünüyoruz. Henüz hiçbir şey kaybedilmiş değil. Hedeflerimize ne kadar yakın ya da uzak olduğumuzu söylemek için erken olsa da haziran ayına kıyasla daha pozitif bir tablo görüyoruz" dedi.

Okutur: “Umutlarımız 2027’ye kaldı”

Rezervasyonlarda gözle görülür bir artış yaşandığını belirten Dalaman Ortaca Köyceğiz Otelcileri ve Turistik işletmeler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, "Türk vatandaşlarının daha fazla tatile çıkması halinde turizm sektörünü olası bir krizden kurtarmış olacağız. Ancak yüksek girdi maliyetleri otelcileri ciddi şekilde zorluyor. Bu nedenle sektörde önemli indirimler yapmak zorunda kaldık ve bu sezonu bu şartlarda tamamlamayı planlıyoruz. Karlılık artık dip seviyede. Yabancı turist sayısında da gözle görülür bir azalma var ve oda boşlukları oldukça fazla. Bu yıl için umutlarımız sınırlı, asıl beklentimizi önümüzdeki sezona taşıyoruz. 2027'nin sektör açısından çok daha iyi bir yıl olmasını diliyoruz" dedi.