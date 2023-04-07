Turizmciler Manavgat’ta golf tesisi istemiyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Manavgat iş dünyası ve turizmcilerin de içinde yer aldığı STK temsilcileri ve Manavgat Belediyesi, mahkemenin projeyi iptal etmesine rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Ulualan bölgesinde 3 bin dönüm alan üzerinde 3’ü konaklamalı 1’i günübirlik olmak üzere 4 adet golf tesisi yapmak istemesine karşı çıkıyor.

Aralarında MATSO, Manavgat Çevre Koruma ve Turizm Alt Yapı Birliği, TÜRSAB Manavgat temsilciliği, Manavgat Ziraat Odası, Kızılağaç Turizm Yatırımcıları Derneği, Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği ve Çolaklı Turizmini Geliştirme ve Tanıtma Derneği de olmak üzere 44 STK temsilcisinden oluşan Ulualan’ı Koruma Platformu toplantı düzenledi.

Ulualan’ı Koruma Platformu ve Manavgat TSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat için çok önemli bir konum olan Ulualan bölgesinin doğru planlaması halinde ilçe ekonomisi ve gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Güngör, ‘’Kentimizin bütün dinamikleri olarak bir araya gelip, ortak hareket etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ekonomisi çeşitlenmiş, yaşam kalitesi yükselmiş, güçlü bir Manavgat için dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de, turizm sektörünün lokomotifi Antalya’nın 300 bin yatak kapasitesine sahip Manavgat ilçesinde hastane, OSB ve çevre yolu olmadığını söyledi. Sözen, şunları kaydetti: ‘’Manavgat’ın 12 ay ekonomik canlılığı sağlayan, tedarikçilere, üreticilere, sanayicilere katkı sağlayacak OSB’si yok. Turist ülkesinden geliyor, 1,5 saate oteline yetiştiremiyoruz. Çevre yolumuz daha acil yapılması gerekirken Ulualan Golf projesi önümüze geliyor. 3 yılda hiç bir bakanlık yetkilisiyle bir araya gelemedik.’’

Yangın uçak pisti ve yat limanı planı kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı Golf Alanları ve Tesisleri projesinde yangın uçak pisti ve yat limanı planlarının kaldırıldığını öne süren Sözen, şöyle devam etti: ‘’İki yıl önce 70 bin hektar alanın yandığı bir kentte 800 dönüm çam alanını yok farz etmeye kimin ne hakkı var? Orada yine 12 ay kentin ekonomisine ticari hayatına, istihdamına katkı yapacağını bildiğimiz, yıllardır beklediğimiz, geçmiş süreçte kavgayla ulaştırma bakanlığının planına konan liman da kaldırıldı. Golf müşterisi liman marina müşterisinden rahatsız olur gerekçesiyle plandan kaldırılmış. Manavgat 2018 den beri Turizm Bakanlığı tarafından cezalandırılıyor.’’

Yangın pisti golf alanı yapılıyor

Manavgat Ulualanı Koruma Platformu tarafından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, üç yıl önce 100 bin imza toplanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın golf tesisi projesine karşı çıkıldığı anımsatıldı. Açıklamada, Manavgat’ın yoğun orman alanlarından oluşan bir bölge olduğu ve ilçenin Türkiye tarihinin en büyük orman yangını felaketini yaşadığı ve 70 bin dönüm orman alanı yandığı belirtildi.

Turizm alanları ve yerleşim alanları ile iç içe bulunan orman alanlarına herhangi bir yangında acil müdahalenin çok önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, özetle şöyle denildi: ‘’Ulualan’da ormana ait mevcut yangın pisti/yangın üssünün ‘golf alanı’ yapılması son derece yanlıştır. Bu büyük yangında Ulualan bölgesindeki pist ve ormana ait bina aktif bir şekilde yangın üssü olarak kullanılmış yangın felaketinin çok daha büyük boyutlara çıkması engellenmiştir.

Yangın felaketinde Ulualan bölgemizde yer alan yangın merkezi, helikopter ve uçakların kullanabileceği pist alanının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Manavgat halkı yatırıma ve golf tesisine karşı değildir. Bölgemizde golf alanı yapılabilecek çok yer var.

Ulualan, başta Yat Limanı ve Çekek yeri olmak üzere sosyal donatı alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, sağlık ve spor turizmi yapılabilecek aktivite merkezleriyle birlikte, kentle bütünleşen yürüyüş yollarıyla, eğlence alanlarıyla, 12 ay turizme katkı sağlayacak ve kentin ticari hayatını canlandıracak şekilde, gelecek nesillerimizi düşünerek, bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak, yangın uçak ve helikopter pistine de yer vermek suretiyle ortak akılla kamu yararı - halkın yararı göz önüne alınarak planlanmalı.

Bu bölgeye Manavgat turizminin acil ihtiyacı olan yat limanı ve çekek yeri yapılmasını istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu hassasiyetlerimizi dikkate alarak golf alanları planlamasını acil olarak resen iptal etmelidir.’’