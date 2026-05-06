Türk bitki koruma ürünleri Suudi Arabistan yolunda

Türkiye’de geliştirdiği bitki koruma ürünlerini 26 ülkeye ihraç eden Agrobest Grup, Suudi Arabistan pazarına da girmek için stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Mısır’da Giza Piramitleri’nde düzenlenen törenle duyurulan bu adım, Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki ticari koridorda Türk imzasını tescilledi. Anlaşma uyarınca Agrobest’in Mısır operasyonlarını yürüten Al Salam firması, aynı hizmeti Suudi Arabistan’da da verecek.

Eroğlu: Yerli üretim gücünü küresel ağlarla birleşiyor

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, Türkiye’de sektörün lideri konumunda olduklarını ve dünya genelinde 26 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Al Salam firması ile yürüttüğümüz Mısır operasyonları son dönemde çok büyük bir ivme kazandı. Bu işbirliğini yeni bir aşamaya taşıyacak yeni anlaşmamız kapsamında Agrobest Grup tarafından Suudi Arabistan'da ruhsatlandırılacak ürünlerin bu ülkedeki satışını doğrudan Al Salam firması üstlenecek. Böylece yerli üretim gücünü küresel ağlarla birleştirerek Suudi Arabistan pazarında da faaliyet göstereceğiz” bilgisini verdi.

Agrobest Grup'un Ar-Ge çalışmalarına ve bölge tarımına sağladığı katkılara da değinen Eroğlu, halihazırda Mısır'ın yaş sebze ve meyve ihracatında kritik öneme sahip 19 adet ruhsatlı ürünleri bulunduğunu açıkladı. Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde özellikle Mısır çiftçisi için kalıntı oranı çok daha düşük olan bitki koruma ürünleri geliştirdiklerinin altını çizen Eroğlu, bu sayede ülkeye hem ekonomik olarak hem de ihracat pazarında ciddi katkılar sağladıklarını ve bu katkıların artarak süreceğini kaydetti. Eroğlu, "Bundan sonra Mısır'da da ciddi bir pazarımız olacak" ifadelerini kullandı. Eroğlu ayrıca, önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte bölgedeki ruhsatlı ürün sayılarını 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

“Agrobest, Türkiye’de ürettiği ürünlerle Mısır tarımına katkı sunuyor”

İşbirliği anlaşması imza törenine katılan Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de Mısır’ın tarım sektöründe hem iç tüketimi hem de ihracat açısından çok iddialı olduğunu dile getirdi. Mısır’ın portakaldan mangoya, hurmadan üzüme kadar pek çok tarım ürününü ihraç ettiğini vurgulayan Şen, “Bu duruma katkı koyan iki şirket arasındaki işbirliğinin yeni bir aşamaya taşınması memnuniyet verici. Tören özel bir alanda düzenleniyor. Mısır tarım sektöründen seçkin temsilciler burada. Mısır tarımda çok iddialı ve iddialı olmak zorunda. Hem kendi nüfusunun beslenmesi hem de ihracat girdisi olarak tarım ülke için kritik önem taşıyor. Konusunda dünyanın en büyük ölçekli üreticilerinden biri olan yerli firmamız Agrobest Grup, Türkiye’de gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetleriyle Mısır'ın bu ürünleri kaliteli, nitelikli ve sağlıklı bir şekilde üretmesine katkı sağlıyor. Bu işbirliğinin derinleşerek, kapsamının genişleyerek ilerlemesini, gelişmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.