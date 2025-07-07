Türk çikolatacılar tereciye tere sattı

İZMİR / EKONOMİ

İnsan vücudunda mutluluk hormonunu harekete geçiren, her yaş grubunun severek tükettiği çikolatalı şekercilik ürünleri ihracatta da Türkiye’nin yüzünü güldürüyor. Türkiye’nin genel ihracatındaki artışın yüzde 4’le sınırlı kaldığı 2025 yılının ilk yarısında çikolatalı şekercilik mamullerinin ihracatı yüzde 61’lik sıçramayla 461 milyon dolardan 743,5 milyon dolara yükseldi. Türk çikolatalı şekercilik mamulleri sektörü 180 ülkeye ihracat yaptı.

Dünya genelinde çikolata denildiğinde ilk akla gelen ülke olan Belçika’ya ihracatlarını yüzde 441 artırarak 3 milyon dolardan 16,5 milyon dolara çıkaran Türk çikolatacıları, çikolatada bir başka dünya devi Almanya’ya ise ihracatlarını yüzde 387’lik rekor artışla 7,8 milyon dolardan 38,2 milyon dolara yükselttiler.

Öztürk: “Çikolatalı ürünler ihracatımız 2 milyar dolara koşuyor”

Türkiye’nin çikolatalı şekercilik mamulleri ihracatının 2024’ü yüzde 10’luk artışla 1 milyar 258 milyon dolarla geride bıraktığını dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “Bu yıl daha başarılı bir performansla Belçika, Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Polonya, Ürdün, Macaristan, Romanya, Beyaz Rusya, Litvanya, Avustralya, Norveç, Çekya ve Ukrayna’ya üç haneli ihracat artışına imza attık. Ege olarak bu ihracata 52 milyon dolarlık katkı sağladık. Çikolatalı ürünlerde ana hammadde kakaonun dünya genelindeki fiyatı hızla artarken çikolata ihracatında artış gerçekten büyük başarı. Sektörün bu performansını koruyarak 2025 sonunda 2 milyar dolar ihracat gelirini Türkiye’ye kazandıracağına inanıyoruz” dedi.

ABD, Almanya ve İngiltere’den rekor talep var

Türkiye’nin çikolatalı şekercilik ürünleri ihracatında ilk sırada 80 milyon dolarla Irak yer aldı. ABD’ye yapılan çikolatalı ürün ihracatı yüzde 296’lık artışla 18 milyon dolardan 71,5 milyon dolara çıktı. İran’a yapılan çikolatalı ürünler ihracatı yüzde 70’lik artışla 29 milyon dolardan 49 milyon dolara yükseldi. Almanya’ya ihracat yüzde 387’lik artışla 7,8 milyon dolardan 38,2 milyon dolara, İngiltere’ye ihracat yüzde 628’lik artışla 3,8 milyon dolardan 27,8 milyon dolara, Fransa’ya ihracat yüzde bin 139’luk rekor artışla 792 bin dolardan 9,8 milyon dolara çıktı