Türk Cumhuriyetleriyle turizmde yeni adımlar atılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kazakistan’ın Almatı şehrinden Trabzon’a gelen 20 turizm acentesi temsilcisini makamında ağırladı. Ziyarette Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan da yer alırken, Trabzon ile Kazakistan arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve yeni iş birliklerinin değerlendirilmesi ele alındı.

Başkan Genç, Türk dünyasıyla kurulan bağların her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, “Kazakistan’dan gelen kardeşlerimizi şehrimizde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl kardeş şehir ilişkilerimizi geliştirme noktasında önemli adımlar attık. Ortak tarih, kültür ve gönül bağlarına sahip olduğumuz Türk dünyasıyla ilişkilerimizi her alanda güçlendirmeyi önemsiyoruz. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi kardeş ülkeleri ziyaret ettiğimizde kendimizi yabancı bir ülkede değil, kendi öz yurdumuzda hissediyoruz. Turizm de bu bağları daha da kuvvetlendiren en önemli alanlardan biridir. Trabzon olarak Türk cumhuriyetleriyle olan ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımak için çalışıyoruz” dedi.

Trabzon’un yalnızca doğal güzellikleriyle değil, köklü tarihiyle de dikkat çeken bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Genç, “Trabzon, yeşilin ve mavinin buluştuğu eşsiz coğrafyasının yanı sıra binlerce yıllık tarihiyle önemli bir medeniyet merkezidir. Bilinen yaklaşık 4 bin yıllık geçmişe sahip şehrimizde yürütülen yeni araştırmalar, bazı bölgelerde 9 bin 500 yıl öncesine uzanan yaşam izlerini ortaya koymaktadır. Roma’dan Bizans’a, Trabzon İmparatorluğu’ndan Osmanlı’ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentimiz, zengin kültürel mirasıyla öne çıkmaktadır. Uzungöl başta olmak üzere doğal güzelliklerimiz ve tarihi değerlerimizle ziyaretçilerimize unutulmaz bir deneyim sunuyoruz” diye konuştu.

Karşılıklı turizm hareketliliği dostluk bağlarını güçlendirecek

Kazakistan ile turizm alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesini arzu ettiklerini vurgulayan Başkan Genç, “Karşılıklı ziyaretlerin ve turizm hareketliliğinin artması şehirlerimiz arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirecektir. Özellikle doğrudan uçuşların artırılmasına yönelik çalışmaların olumlu sonuçlar vermesini temenni ediyoruz. Trabzon’u ziyaret eden misafirlerimizin şehirden güzel hatıralarla ayrılacağına inanıyorum. Türk dünyasıyla kurduğumuz güçlü bağları gelecekte daha da ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan ise Büyükşehir Belediyesi’nin turizm alanında yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, Başkan Genç’in göreve geldiği günden bu yana özellikle Türk cumhuriyetleriyle kurulan ilişkilerin geliştirilmesine önemli destek verdiğini söyledi.