Türk deri ürünleri İtalya’da güçleniyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, dünyanın en önemli deri mamul fuarlarından biri olan İtalya’nın Milano kentinde gerçekleşen MIPEL Fuarı’na 23-25 Şubat 2025 tarihleri arasında ilk kez milli katılım organizasyonu düzenliyor.

Saraciye sektörlerinde bu fuara yönelik ilk kez milli katılım organizasyonu düzenleyeceklerini söyleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Fuara şu an itibariyle dört firmamız katılıyor ancak fuarın Eylül edisyonunda en az 10 firmanın katılımıyla Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile milli katılımın devam etmesini planlıyoruz. 7 yıldır milli katılımını yaptığımız Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı’na ilk senelerde 10 firma ile katılıyorduk şu an 35-40 civarı firmaya ulaştık. Yılda iki kez düzenlenen bu fuarın potansiyeline inanıyoruz. 2024 yılında Türkiye geneli ihracatımız 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İtalya’ya ihracatımız ise 100 milyon dolara ulaştı. 1,5 milyar dolar ihracat rakamımızı korumak adına çabalayacağız” dedi.

Türkiye’nin, saraciye ve deri mamulleri üretiminde güçlü bir konumda olduğunu belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, “MIPEL Fuarı, Türk firmaları için Avrupa pazarında konumunu daha da güçlendirme noktasında büyük bir fırsat sunuyor. Kaliteli, markalı ve özgün tasarımlı ürünlere olan talebin giderek arttığı pazarda, Türk üreticileri rekabet avantajı sağlayabilir. 2023 Şubat’ta düzenlenen fuara 29 bölgeden 201 firma ve 6 bin ziyaretçi katılırken, Eylül döneminde bu rakam 32 bölgeden 210 firma ve 8 bin ziyaretçiye ulaştı. 2024 yılı Şubat döneminde ise 30 bölgeden 200 firma ve 8 bin ziyaretçi fuarda yer aldı. Pakistan, Brezilya, Portekiz, İspanya, Birleşik Krallık ülkelerinin ayakkabı ve saraciye STK temsilcileri ile fuar kapsamında bir networking toplantısı da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.