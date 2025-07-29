Türk doğal taş ihracatçıları Kenya pazarına odaklandı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmek isteyen Türk doğal taş sektörü, Doğu ve Orta Afrika’nın en büyük ekonomisi Kenya’yı radarına aldı. Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılında hedef ülkeler arasında yer verdiği Kenya ve çevre ülkeleri Somali, Etiyopya, Güney Sudan, Uganda ve Tanzanya’ya doğal taş ihracatını artırmak isteyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, 10 firmayla “Kenya Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti” düzenliyor.

30 Temmuz 2025 tarihinde Kenya’nın başkenti Nairobi’de Kenyalı ve çevre ülkelerden gelen doğal taş ithalatçılarıyla ikili iş görüşmeleri yapacaklarını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Afrika kıtasına ihracatta maya çalmaya gittiklerini dile getirdi.

Kenya’dan sonraki duraklar Güney Afrika ve Nijerya olacak

Kenya’da harcanabilir geliri giderek yükselen orta sınıfın genişlediği bilgisini veren Alimoğlu, “Kenya, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 56. sırada yer alıyor. Kenya’da gelirin artmasıyla birlikte inşaat, turizm, eğitim, sağlık, eğlence sektöründe büyüme bekleniyor. Yeni yapılacak alışveriş merkezleri, konutlar ve hizmet binalarında Türk doğal taşlarının kullanılması için bugünden Kenya’da yerimizi alıyoruz. Afrika pazarına yönelik ilk sektörel ticaret heyetimizi gerçekleştiriyoruz ancak son olmayacak. 29 firmanın katılımıyla “Doğal Taş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Yurtdışı Pazarlama” URGE Projesi’ni yakın zamanda başlattık. URGE Projemizde Nijerya ve Güney Afrika hedef pazarlar olarak belirlendi. Önümüzdeki yıllarda bu ülkelere de URGE Projemiz kapsamında gideceğiz. Kenya’da işlenmiş doğal taş talebinin büyüyeceğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin “Kenya Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti”ne katılan firmalar; “Alimoğlu Madencilik Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Alimoğlu Mermer Granit, Çelikkol Marble Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, COBANEXPORT Madencilik, Ermaş Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Haz Mermer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Merdivenci Marble, Özçınar Elektrik Malzemeleri Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Şenler Marble, TT Stone” oldu.