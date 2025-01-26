Türk doğal taş sektörü ABD’ye 500 milyon dolar ihracat hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ



Türk doğal taş sektörünün ihracatında 14 yıl sonra zirve el değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri 2024 yılında 432 milyon dolarlık Türk doğal taşı talebiyle, Çin Halk Cumhuriyeti’nden liderliği geri aldı. Türk doğal taş ihracatçıları 2025 yılında ABD’ye ihracatlarını 500 milyon dolara taşımak için 27 Ocak – 02 Şubat 2025 tarihlerinde ABD çıkartmasına hazırlanıyor.

Türk doğal taşlarının dünya çapındaki bilinirliğini artırmayı hedefleyen heyet, ABD’de yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçlıyor. Heyet, ABD’nin önde gelen ithalatçı ve alıcıları ile yapacağı ikili iş görüşmeleriyle yeni fırsatlar sunacak. Organizasyon kapsamında katılımcılar, pazar dinamiklerini daha yakından tanıma şansı bulacak ve sektörün güncel eğilimlerini yerinde gözlemleyecek.

Mortgage krizine kadar Türk doğal taş sektörünün ihracatta birinci pazarının Amerika Birleşik Devletleri olduğunu hatırlatan TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, ABD’nin, 2010 yılında liderliği Çin’e kaptırdığını dile getirdi.

Çin’de konut fiyatlarında yaşanan düşüşün, ABD’yi tekrar lider konuma taşıdığını vurgulayan Alimoğlu, “Türkiye’nin 2024 yılında ABD’ye doğal taş ihracatı yüzde 11’lik artışla 389 milyon dolardan 432 milyon dolara çıktı. Çin’e ihracatımız 389 milyon dolarda kaldı. ABD pazarındaki pazar payımızı artırmak için 27 Ocak – 2 Şubat 2025 tarihleri arasında 30 firmamızın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik sektörel ticaret heyeti düzenliyoruz. ABD’de 30 yılı aşkın süredir zemin kaplama, taş ve seramik sektörüne hizmet veren sektörün en önemli buluşma noktası olan The International Surface Event’i ziyaret edeceğiz. Bu platform, alıcılar ve satıcıların bir araya gelerek ürün satın almaları, tasarım ilhamı almaları ve işlerini geliştirmeleri için özel olarak tasarlanmıştır. 2025 yılında ABD’ye 500 milyon dolarlık doğal taş ihracatı hedefliyoruz. Bu organizasyonda kurulacak ticari bağlantılarla hedefimize bir adım daha yaklaşacağız” diye konuştu.