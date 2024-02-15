Türk doğal taş sektörü İngiliz mimarlar ve tasarımcılara odaklandı

İZMİR / EKONOMİ

İngiltere’de mimarlar ve tasarımcıların yoğun katılım gösterdiği Surface Design Show Fuarı’na katılan Türk doğal taş sektörü, mimarlar, tasarımcılar, öğrenciler ve profesyonel ziyaretçilere Türk doğal taşlarını sundu. İngiltere’ye yıllık 15 milyon dolar, İngiliz Milletler Topluluğu’na 100 milyon dolar seviyesinde olan doğal taş ihracatını 5 yıllık dönemde iki katına çıkarmayı hedeflediklerini paylaşan Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı İbrahim Alimoğlu, mimarlara 150 farklı çeşit doğal taş ve 650 renk ve desen seçeneğini sunduklarını aktardı.

Türk doğal taşlarının uluslararası projelerde daha fazla yer alması için 2024’e yoğun bir pazarlama çalışmasıyla başladıklarını söyleyen Alimoğlu, “Surface Design Show Fuarı’nda mimarlar, tasarımcılar, İtalya’dan, Hindistan’dan ve dünyanın dört bir tarafından gelen iç ve dış mekân tasarımcıları, mimarlar ve ithalatçılara başarılı bir tanıtım çalışması yaptık. İngiltere’de mimarlık ve tasarım okuyan Türk öğrencilerle de bu organizasyon sırasında güçlü bağlar kurduk. Bu temaslar, Türk doğal taş sektörünün İngiltere pazarında konumunu güçlendirmesine ve ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacak” dedi.

EMİB’in standına İngiltere’de mimarlık ve tasarım eğitimi alan Türk öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Alimoğlu, “Fuar idaresi, Surface Design Show Fuarı’nın açılış kapanış saatlerini her gün farklılaştırarak geniş kitlelerin fuarı ziyaret etmesine olanak sağladı. İngiltere’de fuarı bir konferans salonunu dolduracak kadar Türk mimarlık ve tasarım öğrencileriyle birlikte olduk. Bu gençlerimizin tek tek iletişim bilgilerini aldık. İleride bu öğrencilerimize özel faaliyetler yaparak gençleri sektörümüzün gönüllü temsilcisi yapmak için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

Ünlü mimar Gökhan Karakuş’tan çifte panel

Amerika, İngiltere ve Türkiye’de çalışmalarına devam eden uluslararası mimari çevrelerde tanınmış mimar Gökhan Karakuş, Surface Design Show Fuarı’nda iki panelde “Mimari ve Tasarımda Türk Doğal Taşı” konulu söyleşiler gerçekleştirdi.

6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Londra Business Design Center’da düzenlenen Surface Design Show Fuarı’nda Ege Maden İhracatçıları Birliği’ni Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şen, TİM Delegesi Burak Alimoğlu ve Tanıtım Komitesi Üyesi Yüksek Mimar Oben İnceler temsil etti.