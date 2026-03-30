Türk Doğal Taşı Xiamen Fuarı’nda küresel alıcıların odağı oldu

Türk doğal taş sektörü, dünyanın en prestijli buluşma noktalarından biri olan 26. Çin Xiamen Uluslararası Taş Fuarı’nda, 61 firma ile gövde gösterisi gerçekleştirdi. 16-19 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen fuarda Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), hem sürdürülebilirlik odaklı yeni vizyonuyla hem de dijital dönüşümü başlattığı EGEBİM projesi dünya vitrinine çıktı.

EMİB organizasyonuyla bu yıl 14. kez gerçekleştirilen Milli Katılım Organizasyonu kapsamında, fuarın en yoğun ziyaretçi trafiğine sahip olan A6 Holünde 150 çeşit ve 650 farklı renkteki Türk doğal taşı profesyonellerin beğenisine sundu. Fuarın başarısını değerlendiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türk mermerinin küresel pazardaki stratejik konumuna dikkat çekerek, "Doğal taş sektöründe artık sadece taş değil, bir veri ve tasarım vizyonu satıyoruz. Xiamen'de bu yıl odağımıza aldığımız EGEBİM projemiz, Türk taşının dijital dünyadaki pasaportudur. Dünyanın içinden geçtiği zorlu siyasi konjonktürde, teknoloji ve inovasyonla fark yaratarak Çin pazarındaki payımızı artırmakta kararlıyız. Amacımız, mimarların ve projecilerin Türk doğal taşını dijital ortamda bir tıkla projelerine dahil etmelerini sağlamak” diye konuştu.

Çin doğaltaş pazarındaki yapısal dönüşüme de dikkat çeken Alimoğlu, “Çin’de devletin emlak satış fiyatlarına uyguladığı üst sınır kaldırılınca, müteahhitlerin üzerindeki daha uygun fiyata hammadde ürün tedarik etme baskısı da kalkmış oldu. Bunun üzerine, Çin’li alıcılar daha lüks taşlara yönelmeye başladı. Bu yüzden, son dönemde trend her ne kadar Brezilya taşlarına doğru kayıyor gibi görünse de bizim değişik renk ve desenlere sahip, yüksek fiyatlı taşlarımıza Çin’li alıcıların ilgisi de günden güne artıyor” dedi.

Sürdürülebilirlik ve URGE ile Yeşil Dönüşüm Bu yılki fuarın en dikkat çekici başlıklarından biri EMİB’in "Doğaltaş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Yurtdışı Pazarlama" URGE Projesi oldu. Proje kapsamında 9 katılımcı firma, ortak bir stantta bir araya gelerek Türk mermerinin dünyadaki "çevreci ve sürdürülebilir" imajını güçlendirdi. Bu hamle, küresel pazarda yükselen yeşil ekonomi taleplerine doğrudan bir yanıt niteliği taşıdı.

Küresel Alıcıların Odak Noktası: 154 Bin Ziyaretçi

"Tutkuyu koruyun" temasıyla kapılarını açan Xiamen Taş Fuarı, 191 bin metrekarelik devasa alanıyla 122 ülkeden 154 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Türk ihracatçılar; sadece Çin pazarıyla sınırlı kalmayıp Hindistan, Rusya, Güney Kore, Avustralya, Malezya ve ABD gibi stratejik pazarlardan gelen nitelikli alıcılarla önemli iş bağlantıları kurdu. Fuar kapsamında Milli Katılım Stantlarımızda düzenlenen networking kokteyli ise Türk ihracatçıları ile uluslararası sektör liderlerini bir araya getiren önemli bir etkileşim platformu oldu.

391 Milyon Dolarlık Pazarı Büyütmek 2025 yılında toplam 2 milyar 80 milyon dolarlık ihracat başarısına imza atan Türk doğal taş sektörü için Çin, 391 milyon dolarlık hacmiyle en büyük ikinci pazar konumunu koruyor. Xiamen Fuarı ile bu pazardaki hakimiyetini pekiştirmeyi hedefleyen sektör, işlenmiş ürün talebindeki artışı ve dijital pazarlama kanallarını kullanarak ihracat rakamlarını daha yukarı taşımayı amaçlıyor.