Türk doğal taşları EgeBİM ile dijital platformda tanıtılacak

EKONOMİ / İZMİR

Ege Maden İhracatçıları Birliği, doğal taş ihracatını 1 milyar dolara çıkarmak için pazarlama faaliyetlerine İngiltere’deki Surface Design Show Fuarı'nda devam ediyor. Fuar, 3-5 Şubat 2026 tarihlerinde yapılıyor.

2026 yılının tanıtım atağını İngiltere’den başlatacaklarını kaydeden Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Surface Design Show Fuarı'nda 145 numaralı info-stantta, Türk doğal taşlarının zengin renk, doku ve desen çeşitliliği sektör profesyoneli mimarlar, endüstriyel tasarımcılar ve ithalatçılara tanıtacaklarını, İngiltere’de yapılacak yeni ve prestijli binalarda Türk doğal taşlarının kullanılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Türk doğal taşları EgeBİM’de dijital platforma taşındı

Bu yıl Londra’daki organizasyonda önemli bir ilki hayata geçireceklerini paylaşan Alimoğlu, “Ziyaretçiler, sergilenen numunelere ve firmalara ilişkin detaylı bilgilere EgeBİM (https://egebim.com/) üzerinden dijital olarak ulaşabilecek. Böylece ziyaretçiler taş ve firma bilgilerine hızlı ve kolay erişim imkanı yakalayacak” diye konuştu.

İngiltere’ye doğal taş ihracatımız yüzde 11 arttı

İngiltere’nin Türkiye’nin doğal taş ihracatında önemli pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “İngiltere’ye 2025 yılında doğal taş ihracatımız yüzde 11 artışla 15,8 milyon dolardan 17,5 milyon dolara çıktı. 2026 yılında da bu artışın devam etmesini bekliyoruz. İngiltere küresel ölçekte mimari projeler için bir hub konumunda. Bu nedenle İngiltere pazarı Türkiye açısından stratejik öneme sahip. İngiltere’de yerleşik mimarların Türk doğal taşlarını daha yakından tanıması, yalnızca İngiltere’de değil, bu mimarların dünyanın farklı ülkelerinde üstlendiği projelerde de Türk taşı kullanımının artmasına önemli katkı sağlayacak” dedi.

Info-stantta, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen doğal taşlara ilişkin genel bilgilendirme yapılırken; Türk doğal taşlarının mimari, iç mekân ve tasarım projelerine sunduğu estetik ve teknik avantajlar tanıtılmaya çalışılacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, bu organizasyonla Türk doğal taş sektörünün İngiltere pazarındaki bilinirliğini artırmayı, tasarım ve dijitalleşme odaklı yaklaşımı uluslararası ölçekte güçlendirmeyi amaçlıyor.