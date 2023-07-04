EKONOMİ/BURSA

Türk Dünyası’nın ilk uluslararası kuruluşu olan TÜRKSOY’un 30. kuruluş yıldönümü, teşkilata üye ülkelerinin ev sahipliğinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, üye ülkeler arasında önemli bir işbirliğine daha gidiliyor. Bursa’nın öncülüğünde “Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği” kuruluyor. 2022 Kasım ayında Bursa’nın ev sahipliğinde gerçekleşen TÜRKSOY Üye Ülkeler Kültür Bakanları 39. Daimi Konsey toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti sürecinde edinilen tecrübelerin bu görevi üstlenecek tüm şehirlere aktarılabilmesi, Türk Dünyası Kültür Başkentliği süreçlerinin kurumsallaştırılabilmesi, aynı zamanda var olan şehircilik ve belediyecilik tecrübelerinin de karşılıklı olarak aktarılabilmesi ve iletişimin güçlendirilmesi amacıyla Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği’nin kurulması teklif edilmişti. Daimi Konsey tarafından kabul gören teklif kayıtlara geçerek, üye ülkelerin Kültür Bakanları tarafından imza altına alınmıştı. Alınan karara istinaden 30 Haziran 2023 tarihinde Türkmenistan’ın Arkadağ şehrinde Türk Dünyası Kültür Başkentleri yerel yöneticileri çalışma toplantısının ilki düzenlendi.

“Değerleri korumak hepimizin görevi”

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKSOY’un kuruluşunun 30. yılında, Türk Dünyasında etkileşimi derinleştirecek bağları daha da güçlendirerek yeni bir sayfa açmak için çalışmaların hızlandığını kaydederken “Türk halklarının paylaştığı kültürel değerleri ortaya çıkararak, bu değerlerin korunması için çalışmalar yürütmek hepimizin görevi. Türk Dünyası Kültür Başkentliği sürecinde elde edilen bilgi, birikim ve tecrübe ile birlikte hâlihazırda var olan şehircilik ve belediyecilik tecrübesinin karşılıklı olarak paylaşılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşkilatımızın, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği’nin kurularak, çalışmalarına en yakın sürede başlamasını desteklediğini belirtmek istiyorum’’ diye konuştu.

Bir sonraki toplantı ‘Şuşa’da

Toplantının sonuç bölümünde Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehirlerin temsilcileri, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği’nin kuruluşu noktasında iyi niyetlerini beyan etti. Toplantıda ayrıca, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği’nin kuruluşu için gerekli resmî evrakların hazırlanması, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın TÜRKSOY’un eşgüdümünde gerekli çalışmayı yürütmesi, hazırlanacak belgelere uygun olarak Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği yönetiminin ve işleyişinin bir sonraki toplantıda görüşülmesi kararlaştırıldı. Türk Dünyası Kültür Başkentleri Yerel Yöneticileri çalışma grubunun bir sonraki toplantısı Ekim ayı içerisinde 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa’da yapılacak.