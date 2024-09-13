Türk dünyasının girişimci kadınları, KOİDER Bazaar’da ihracatta kadının yerini anlattı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Kongre Merkezi’nde “KOİDER 5. Uluslararası Bazaar Türkiye ve Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması” başlığıyla Türk ve Avrupalı girişimci iş kadınlarını ağırlayan programda, Belkıs Kamut Aktürk moderatörlüğünde bir panel gerçekleşti. Panele FCEM Belçika Başkanı Beatrice Diaz, FCEM Avrupa Başkan Yardımcısı Katerina Hering, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu konuşmacı olarak katıldı.

“İhracatta erkek ağırlığı söz konusu”

FCEM Avrupa Başkan Yardımcısı Katerina Hering, “Avrupa’da kadının ihracattaki yeri nedir?” sorusuna şu sözlerle cevap verdi; “İhracatta erkek ağırlığı söz konusu. Ülkeler içinde bu durum farklılık gösterebilir. Büyük ölçekli şirketler esas olarak erkekler tarafından yönetiliyor. Avrupa’da daha fazla eşitlik var belki ama yine de kadın sayısı uluslararası ticarette daha az.” Kültür farklılıklarının ihracatta avantajlarına ve dezavantajlarına da değinen Hering, “Çok seyahat etmek zorunda kalabiliyoruz. Çoğumuzun ailesi var. Çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bu noktada partnerimizin de destekleyici olması gerekiyor ki dezavantajlarını daha aza indirelim. Avantaj olarak da farklı kültürleri tanıyor, anlıyoruz” dedi. Bir diğer konuşmacı FCEM Belçika Başkanı Beatrice Diaz ise dünyada kadın Chief Executive Officerların (CEO) çok az olduğu değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’nin küresel ekonomide daha çok söz sahibi olacak potansiyeli var”

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise konuşmasında girişimci iş kadınlarına, “Gelin güçlerimizi birleştirelim” çağrısında bulundu. Erdem, “Türkiye’nin küresel ekonomide daha çok söz sahibi olacak potansiyeli var. Kadın etkisini ticarette göstermeye çok ihtiyacımız var. Avrupa’dan gelen girişimci kadınlara gelin güçlerimizi birleştirelim derim” şeklinde konuştu. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da kadınların ihracatta karşılaştığı en büyük engelin uluslararası pazara ulaşamaması olduğunu aktardı. Bezircioğlu, girişimci iş kadınlarına rol modellerin artması ve el ele tutuşarak birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Panel sonunda KOİDER yönetimi panelistlere plaket takdim etti.