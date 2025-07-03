Türk gıda ihracatçıları ABD’ye akın etti

İZMİR / EKONOMİ

Türk gıda ihracatçıları dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan New York Summer Fancy Food Fuarı’nda 92 firmayla gövde gösterisi yaptı. Türkiye, yıllık 230 milyar dolar gıda ürünleri ithal eden ABD’ye 5 milyar dolar gıda ürünleri ihraç etmeyi hedefliyor.

Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri’nce (EİB) 27 yıldır devam eden fuarla eş zamanlı olarak yine EİB’nin Türk gıda ürünlerinin ABD’de pazar payını artırmak için 2018 yılından bu yana sürdürdüğü Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi kapsamında New York Türk Evi’nde tadım etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ev sahipliğindeki etkinlikte otel, restoran zinciri satın almacıları ve sektör profesyonelleri ağırlandı, Amerikalı dünyaca ünlü şefler Tom Macrina ve Reimund Pitts tarafından hazırlanan menüler ikram edildi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, fuara İtalya’dan sonra en büyük ikinci katılımı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “2018’de Turkish Tastes Projesi başladığında Türkiye’nin ABD’ye 786 milyon dolar olan gıda ihracatı, 2024’te 1,8 milyar dolara ulaştı. Türkiye, ABD’ye gıda ihracatı yapan ülkeler arasında 34. sıradan, 27. sıraya yükseldi. American Culinary Federation ile iş birliklerimiz, Chicago’daki National Restaurant Association Fuarı’na katılımımız ve Türk Evi’nde gerçekleştirdiğimiz resepsiyonumuz; yalnızca ürünlerimizi değil, aynı zamanda bu ürünlerin ardındaki insanları, değerleri ve hikâyeleri de paylaşmamız için kıymetli fırsatlar sundu. ABD’ye gıda ihracatında 5 milyar dolarlık hedefimize sağlam adımlarla yürüyoruz” dedi.

Öztürk: “Türk gıda ürünlerini dünyayla buluşturuyoruz”

Anadolu’nun, dünyanın en eski tarım bölgelerinden biri olduğu bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “ABD, sektörümüz açısından bir numaralı hedef pazarımız. 2024’te 651 milyon dolarla en çok ihracat yaptığımız ikinci ülke oldu. Bu pazarda büyümeye devam ediyoruz. Amerikan perakende, gıda hizmeti ve gastronomi sektöründeki paydaşlarımızla daha güçlü iş birlikleri kurma yönündeki heyecanımızı da özellikle vurgulamak istiyoruz” diye konuştu.

Uygun: “ABD’de Akdeniz mutfağı yaygınlaşıyor”

ABD’de son yıllarda Akdeniz mutfağı eksenli beslenmenin bir trend halini aldığını ifade eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, “Türkiye, sofralık zeytin üretiminde dünyanın en büyük, zeytinyağı üretiminde ise dünyanın ikinci büyük üreticisi konumunda. ABD’ye zeytin ve zeytinyağı ihracatını artırmaya yönelik yürüttüğümüz tanıtım faaliyetleri, ürünlerimizin yüksek kalitesini olduğu kadar sahip olduğu derin kültürel mirası da ön plana çıkarıyor. Bu ülkeye ihracatımız 163 milyon dolara ulaştı. Amerika pazarındaki başarımızı daha da pekiştireceğiz” dedi.

Türkmenoğlu: “Meyve sebze mamulleri ihracatında lideriz”

Meyve sebze mamulleri sektöründe 2025 yılının 5 aylık döneminde ABD’ye 161 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirten Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Türkmen Türkmenoğlu, “Bu çarpıcı rakam, Türk ürünlerinin Amerikan pazarında kazandığı güçlü konumu ve kalite, otantiklik ve sağlıklı beslenme anlayışı etrafında şekillenen ortak beğeniyi yansıtıyor. ABD, yalnızca önemli bir ticaret ortağımız olmakla kalmayıp, aynı zamanda gastronomik yaratıcılığın beslendiği bir alan olarak da bizim için büyük önem taşıyor” diye konuştu.