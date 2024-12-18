Türk iş insanlarından oluşan heyet Libya’ya gidiyor

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye'nin 7 bölgesinden iş insanlarının katılımıyla düzenlenecek forumların karşılıklı görüşmelere ve iş fırsatlarının değerlendirilmesine olanak tanıyacağını belirten USİAD Başkanı Nevaf Kılıç, Libya’nın 7 milyonluk nüfusu ve 200 milyar dolar milli geliriyle dikkat çektiğini söyledi. 23 milyar dolar ihracat ve 19 milyar dolarlık ithalatı bulunan Libya’nın Türk iş insanları için büyük bir pazar potansiyeli taşıdığını vurgulayan Kılıç, “Libya, Türkiye için yurtdışı müteahhitlik sektöründe en önemli pazarlardan biri. Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri arasında 9’uncu sırada yer alan Libya, petrol üretiminde ise 18’inci sırada. Bu durum, Türk iş insanları için yatırım yapma konusunda büyük fırsatlar sunuyor. Forum programı da iş insanlarının yeni müşteriler bulmalarına, ikili görüşmelere katılmalarına ve Libya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı olacak şekilde hazırlandı” dedi.



Türk iş insanlarını bu organizasyona katılmaya davet eden Nevaf Kılıç, “Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçilebilir. USİAD olarak 26-31 Ocak tarihleri arasında Trablus ve Misurata'da yapılacak bu önemli etkinlikte yer alacak, Türk iş dünyasının Libya’daki varlığını güçlendirmek için çalışmalara devam edeceğiz” ifadesini kullandı.