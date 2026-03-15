Türk Kızılay aşevi açtı, tarihi köprüde iftar verdi

ADANA/EKONOMİ

Ramazan ayında her gün 61 bin kişilik iftarlık yemek dağıtan kurumun aşevi açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, dayanışma ruhunu Türkiye’nin her köşesine taşımak istediklerini söyledi. Yılmaz, “Adana’da açılışını gerçekleştirdiğimiz Fatma-Arif Zaloğlu Aşevimiz, olağan dönemde günlük 3 çeşit yemekle 3 bin kişilik kapasiteyle hizmet verecek. Bunun yanında aşevimiz, afet ve acil durumlarda bölge için önemli bir beslenme üssü olarak görev üstlenecek; tek seferde 11 bin kişilik yemek üretme kapasitesiyle ihtiyaç anlarında çok güçlü bir destek sağlayacak” dedi.

Türk Kızılay, aşevi açılışının ardından tarihi Taşköprü’de iftar sofrası kurdu. Binlerce kişi aynı sofrada buluşarak, Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Katkı sunmak isteyenler için bağış kanalları

Kızılay’ın Ramazan ayı boyunca kurduğu kardeşlik sofralarına katkı sunmak isteyen hayırseverler pek çok kanaldan bağış yapabiliyor. Aşevlerine destek olmak isteyenler 240 TL öğün bedeli ve katları olacak şekilde katkı sunabiliyor. Bağışlarını Kızılay’a yapmak isteyenler fitre, fidye, iftar ya da sahur yazıp 1877’ye gönderebiliyor.