Türk kültür sancağı Bursa'dan Şuşa'ya geçti

BURSA (EKONOMİ) - TÜRKSOY’un 38. Daimi Konsey Toplantısı’nda alınan kararla Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa, bir yıl boyunca yurtiçi ve yurtdışında düzenlediği birbirinden farklı etkinlikle Türk kültür sancağını başarıyla dalgalandırdı. TÜRKSOY'un Bursa'da yapılan 39'uncu Daimi Konseyi'nde alınan kararla başkentlik unvanı Azerbaycan'ın Şuşa kentine geçti. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gala yemeği ve fotoğraf sergisi ile başlayan devir teslim törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Vali Yakup Canbolat, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev, Gagavuzya Kültür Bakanı Mariya Maruneviç ile çok sayıda davetli katıldı.

Bursa yeni bir soluk getirdi

Bir yılda Türk dünyasını temsil eden pek çok etkinliğe imza attıklarını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hem şehrimizi hem ülkemizi en güzel şekilde tanıttık. Çünkü bu aynı zamanda bir turizm faaliyetiydi. 300 milyonluk bir Türk dünyası söz konusuydu. Aldığımız emaneti can Azerbaycan'a, Karabağ zaferinin nirengi noktası olan Şuşa'ya teslim ediyoruz. Görevimizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olmanın ötesinde bu uygulamaya yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ise, “Bursa'nın anlamlı bir şekilde manevi ve tarihi yükü var. Sadece Orta Asya'da değil Balkanlar'da özellikle Bursa'nın çok önemli izleri var. Afrika'da, Orta Doğu'da bütün coğrafyada inşallah bu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu. Bursa Valisi Yakup Canbolat da Türk dünyasına başkentlik yapmanın, ortak mirasa sahip çıkmanın ve binlerce yıllık kadim dostları, kardeşleri Bursa'da ağırlamanın her zaman nasip olmayacak büyük bir şeref olduğunu vurguladı.

TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen sanatçıların halk dansları ve konserleriyle renklenen gecede Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov'a Türk Dünyası Kültür Başkenti sembolünü takdim etti.