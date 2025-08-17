Türk lezzetleri Güney Kore sofralarını süsleyecek

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin gıda ihracatında lider olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Kore Menşei Bilgi Kurumu’ndan yetkilileri İzmir’de ağırladı.

Kore Menşei Bilgi Kurumu FTA Bilgi Analizi Ekibi Araştırma Planlama Bölümü Ekip Yöneticisi Jung-hoon, Hwang Türkiye’nin gıda sektöründe potansiyelinin farkında olduklarını, Türkiye’den Güney Kore’ye ihraç edilebilecek gıda ürünleriyle ilgili bir rapor hazırlamak ve Güney Koreli ithalatçı firmalarla bu bilgileri paylaşmak amacıyla Türkiye’ye geldiklerini dile getirdi. Güney Kore’de bazı gıda ürünlerinin belli dönemlerde trend olduğu bilgisini veren Hwang, “Kore pazarını yakından takip etmek, trend ürünlerle pazara girmek büyük avantajlar sağlar. Bal-kaymak çok tüketiliyor. Türkiye’deki bal ve kaymak üreticileri Güney Kore’de çok önemli bağlantılar kurabilirler” diye konuştu.

Işık: “Gıdada 30 milyar dolar ihracat yapıyoruz”

Türkiye’nin yıllık 30 milyar dolar gıda ürünleri ihraç ettiği, bu ihracattan da en büyük payı EİB’in aldığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türk gıda sektörünün tüm ülkelerin sertifika ve regülasyonlarına göre üretim ve ihracat yapabildiğini Türkiye’nin Güney Kore’ye 2024 yılında yaptığı gıda ihracatının yüzde 34’lük artışla 108 milyon dolardan 145 milyon dolara çıktığını, bu rakamı daha da yükseltmek istediklerini vurguladı.

Türk gıda ihracatçılarının Güney Kore’de düzenlenen büyük gıda fuarlarına katılmaları için yönlendirme desteği isteyen Işık, “Ticaret Bakanlığımız Güney Kore’yi hedef Pazar olarak belirlemiş durumda. Güney Kore’deki gıda fuarlarına katılabileceğimiz gibi, Güney Koreli gıda ithalatçılarını alım heyeti organizasyonlarıyla Ege Bölgesi’nde ağırlayabiliriz. EİB bünyesindeki tüm gıda birlikleri ABD pazarında Turkish Tastes isimli başarılı bir TURQUALITY Projesi sürdürüyoruz. Güney Kore’ye yönelik bir TURQUALITY Projesini de hayata geçirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Öztürk: Güney Kore’ye Gıda Sektörel Ticaret Heyeti yapmak istiyoruz

Türkiye’nin Güney Kore’ye gıda ürünleri ihracatında hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörünün 2025 yılının ocak – temmuz döneminde yüzde 15’lik artışla 67 milyon dolardan 78 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü olarak Güney Kore’ye yapılan gıda ürünleri ihracatında yüzde 47’lik payla lider konumda olduklarını vurguladı.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi güçlü bağların iki ülke arasındaki dış ticareti destekler konumda olduğuna dikkati çeken Öztürk, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak Güney Kore’ye gıda ürünleri ihracatımızı artırmak için Gıda Sektörel Ticaret Heyeti yapmak projelerimiz arasında yer alıyor. 2026 yılında bu ticaret heyetini gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.