Türk lezzetleri Las Vegas’ta sahne aldı

İZMİR / EKONOMİ

Türk gıda ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki bilinirliğini ve tüketimini artırmak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) yürüttüğü Turkish Tastes projesi, Amerika'nın önde gelen gastronomi etkinliklerinden biri olan American Culinary Federation (ACF) National Convention kapsamında Las Vegas’ta güçlü bir tanıtım çalışmasına imza attı.

Türk gıda sektörünü temsilen EİB bünyesindeki 6 gıda ihracatçı birliğinin ortak katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye’nin mutfak kültürünü ve yüksek kaliteli ürün gamını Amerikalı şeflerle buluşturdu.

"Türk gıda ürünlerini ABD’nin en güçlü gastronomi platformlarında konumlandırıyoruz"

Türkiye’nin ABD’ye gıda ihracatının 2024 yılında 1,7 milyar dolar, 2025 yılının 6 ayında ise 1,1 milyar dolar olduğunu dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Turkish Tastes projemizle hedefimiz, Türk gıda ürünlerinin Amerika pazarında marka bilinirliğini artırmak, şefler, restoran zincirleri, perakende ağları ve son tüketici nezdinde güçlü bir algı oluşturmak. Las Vegas’ta gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, ABD’nin gastronomi alanında en prestijli organizasyonlarından biri olması nedeniyle stratejik bir önem taşıyor. Katılımcı şefler Türk mutfağının ürün çeşitliliğini ve kalite potansiyelini yakından görme fırsatı buldu. Önümüzdeki süreçte de tadım etkinlikleri, şeflerle iş birlikleri, ürün hikayelerimizi anlatan deneyimsel tanıtımlar ve medya çalışmalarıyla Türk gıda ürünlerini ABD pazarında güçlü bir şekilde konumlandırmaya devam edeceğiz. EİB olarak Türk mutfağının zengin mirasını, sağlıklı ve sürdürülebilir ürünlerini küresel çapta tanıtmayı ve Türk gıda ürünlerine olan talebi kalıcı şekilde artırmayı hedefliyoruz” dedi.