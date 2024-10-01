Türk- Macar Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü Kocaeli’nde kutlandı

EKONOMİ / KOCAELİ

2024 Macar-Türk Kültür Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Macaristan Büyükelçisi Matis ile Macar Kültür Merkezi ve Kocaeli Macar-Türk Dostluk Derneği yetkililerinin katılımıyla, Thököly (Tökeli) İmre Anıtı’na çelenk bırakıldı. Büyükakın ve Büyükelçi Matis, Macaristan’ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir şahsiyet olan Thököly İmre’nin anısının yaşatıldığı evi ziyaret etti.

“Kocaeli’nin kalbimizde ayrı bir yeri var”

Büyükelçi Matis, SEKA Kâğıt Müzesi Süreli Sergi Salonunda Türkiye’ye gelen Macarları anlatan “Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Macarlar” isimli serginin açılışını yaparken, Kocaeli’nde kutlanan 2024 Macar-Türk Kültür Yılı etkinlikleri sayesinde ikili ilişkilerin ve iletişimin artacağına olan inancını dile getirdi. İki devlet arasında olan geçmişten gelen bağların kültürel alanda da pekiştiğini söyleyen Matis, “Kocaeli, Macarların kalbinde ayrı bir yere sahip” dedi.

Macaristan’ın dünyaca ünlü müzik grubu Muzsikas, Macar-Türk Kültür Yılı için Kocaeli’nde konser verdi. SDKM’de gerçekleşen konsere Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükelçi Viktor Matis, Macaristan Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos, Macar Türk Dostluk Derneği Başkanı Nihat Emir Ahmet ve çok sayıda vatandaş katıldı. Macar Halk Müziği ve dansını katılımcılara tanıtan ünlü müzik grubu, şarkılarının yanı sıra sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni topladı. Konser sonunda Başkan Vekili Abiş, müzik grubu üyelerine çiçek takdim etti.