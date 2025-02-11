Türk mobilya ihracatçıları Arabistan pazarındaki hacmini genişletecek

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) organizasyonu ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği işbirliğiyle ‘Suudi Arabistan Riyad Sektörel Ticaret Heyeti’ düzenlendi. Türkiye’den 12 ihracatçı firma, ülkenin fırsatlarını yerinde görmek ve potansiyel iş bağlantılarını kurmak amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirip 70 Suud firmanın temsilcileriyle 300’ün üzerinde B2B görüşme yaptı. Organizasyonu değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Geçen yıl Suudi Arabistan'a yapılan Türkiye geneli mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 12'lik artışla 141 milyon dolara yükseldi. Arabistan'ın yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ithalatı var. İhtiyaçlarının yüzde 50'den fazlasını Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temin ediyorlar. Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın ithalatında İtalya'nın ardından 4'üncü sırada yer alıyoruz. Aldığımız pay ise yüzde 4,8 civarında. İtalya ile aramızdaki makas çok değil. Hem gelişen ilişkilerimiz hem de sektörel ticaret heyeti gibi başarılı organizasyonlarımızla 3'üncü sıraya yerleşebiliriz. Heyet kapsamında gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretleri ve B2B toplantılarında Suud firmaların Suriye’nin inşasında Türkiye ile ticari ortaklık kurma isteği dikkatimizi çekti. Gördüğümüz yoğun ilgi, Türk mobilya ve orman ürünlerine duyulan güvenin bir göstergesidir” dedi.



Kılıçer, AKAMİB olarak ihracatçıların küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak ve yeni iş birlikleri kurmalarını sağlamak için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.