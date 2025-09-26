Türk mobilya ihracatçılarının yeni rotası Balkanlar

İZMİR / EKONOMİ

Türk mobilya sektörü, son 4 yılda Balkan coğrafyasında zirveye çıkmak için büyük adımlar attı. Romanya ve Bulgaristan’ın mobilya ithalatı son 4 yılda yüzde 52 artışla 1,8 milyar dolardan 2,75 milyar dolara çıkarken, Türkiye’nin bu iki ülkeye ihracatı aynı dönemde yüzde 117 artışla 157 milyon dolardan 341 milyon dolara yükseldi.

Bulgaristan pazarında ikinci büyük tedarikçi, Romanya’da ise üçüncü sıraya yükselen Türkiye, 17–22 Kasım 2025 tarihlerinde iki ülkeyi kapsayan “Romanya–Bulgaristan Mobilya Ticaret Heyeti” ile bu pazarlarda liderliği hedefliyor.

“Romanya’da pazar payımız yüzde 12’ye çıktı”

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Romanya’nın mobilya ithalatının son 4 yılda yüzde 53 artışla 1 milyar 355 milyon dolardan 2 milyar 33 milyon dolara ulaştığını belirterek, “Türkiye’nin Romanya’ya mobilya ihracatı aynı dönemde yüzde 110 artışla 116 milyon dolardan 243 milyon dolara yükseldi. Böylece pazar payımız yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye çıktı. Romanya’nın en çok mobilya ithal ettiği ülkeler sıralamasında Almanya’yı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldik. Polonya ile aramızdaki farkı 131 milyon dolardan 36 milyon dolara düşürdük. İlk hedefimiz Polonya’yı geçip ikinci sıraya yerleşmek, orta vadede ise pazara yakınlık avantajımızı kullanarak lider konumdaki Çin’i geride bırakmak” dedi

Gürle, Türk mobilya sektörünün bu potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Türk ekonomisinin ihracatı destekleyen ekosistemi güçlendirmesi halinde, Romanya pazarında birinciliğe ulaşacak kapasitemiz var” diye konuştu.

Ege Bölgesi’nden ihracat yüzde 34 arttı

2024 yılında Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin toplam mobilya ihracatının yüzde 3,5 azalışla 197 milyon dolardan 190 milyon dolara gerilediğini aktaran Gürle, “Buna karşın Bulgaristan ve Romanya’ya ihracatımız yüzde 34 artışla 11 milyon dolardan 14,7 milyon dolara çıktı. 2023’te Birliğimizin ihracatından bu iki ülkenin aldığı pay yüzde 5,5 iken 2024 sonunda yüzde 8’e ulaştı. Balkan ülkelerine ihracatımız hem Türkiye genelinde hem de Ege Bölgesi’nde hızla yükseliyor” dedi.

Bulgaristan’da ikinci sıradayız

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, Bulgaristan’ın mobilya ithalatının 2020’de 451 milyon dolar iken 2024 sonunda 713 milyon dolara çıktığını, Türkiye’nin ise bu dönemde ihracatını yüzde 139 artışla 41 milyon dolardan 98 milyon dolara taşıdığını belirterek, “Türkiye, Bulgaristan’ın mobilya ithalatında Polonya’yı geçerek ikinci büyük tedarikçi konumuna yükseldi” dedi.

Romanya ve Bulgaristan’ın tüm mobilya gruplarında ithalat yaptığını paylaşan Güngör, mobilya ihracatçılarını 17-22 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Romanya-Bulgaristan Mobilya Ticaret Heyeti”ne katılmaya davet etti.

Mobilya Ticaret Heyeti Organizasyonu için 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacak. Katılım bedeli devlet desteği hariç şekilde 2.300,00.- ABD doları, aynı firmadan ikinci kişi olması halinde ilave 1.400,00.- ABD doları olarak belirlendi.