Türk moda endüstrisi 19 firmayla PV Paris Fuarı’na çıkarma yapıyor

EKONOMİ / İZMİR

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 16-18 Eylül 2025’te düzenlenecek PV Manufacturing Paris Fuarı’na 19 firmayla Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 19. kez gerçekleştiriyor. Fuara İzmir’den 9, İstanbul’dan 9 ve Antalya’dan 1 firma katılacak. TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye’nin Fransa’ya hazırgiyim ihracatının 2025 yılının ocak-ağustos döneminde yüzde 3 gerileyerek 615 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Fransa’ya 2025 yılı sonunda 1 milyar dolar ihracat hedefleri olduğunun altını çizen Sertbaş, “Fransa, Türkiye’nin toplam hazırgiyim ihracatında 5’inci büyük pazar konumunda. EHKİB açısından ise 6’ncı sırada yer alıyor. Türk hazırgiyim sektörü, son dönemde maliyet avantajını kısmen kaybetmiş olsa da PV Paris gibi fuarlara düzenli katılım sağlayarak hem mevcut payını korumak hem de yeni müşterilerle büyümek için önemli fırsatlar yakalıyor” dedi.

Tala Uğuz: “Fransa pazarı stratejik önemde”

Fransa’nın, 2024 yılında 28,8 milyar dolar değerinde hazır giyim ithalatı yaptığı ifade eden EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Komitesi Başkanı Tala Uğuz, Fransa’nın 2025 yılı ilk sekiz aylık dönemdeki giyim ürünleri ithalatının 17 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Fransa’nın, ABD ve Almanya’nın ardından dünyanın en büyük 3’üncü giyim ithalatçısı konumunda olduğunu söyleyen Uğuz, “Türkiye olarak, Çin, Bangladeş ve İtalya’nın ardından Fransa’nın 4’üncü büyük tedarikçisi olmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin arkasında ise Hindistan, Vietnam ve Tunus gibi güçlü rakipler bulunuyor. Fransa pazarı Türk hazırgiyim sektörü için kritik öneme sahip. Sürdürülebilirlik, tasarım gücü ve hızlı teslimat avantajımızı öne çıkararak Avrupalı alıcılarla ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. PV Paris, EHKİB’in bu yılki 5’inci milli katılım fuarı olacak. Kasım ayında Londra’daki Fashion SVP fuarı ile yurt dışı fuar takvimimizi tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.