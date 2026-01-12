Türk moda endüstrisi, ABD’ye yıllık 1,5 milyar dolar ihracat hedefliyor

EKONOMİ / İZMİR

Türk Moda Endüstrisi, son 3 yıldır ihracatta yaşadığı kötü gidişi durdurmak ve yaralarını sarmak için Amerika Birleşik Devletleri’ni radarına aldı. Sektör, ABD pazarında yıllık 1,2 milyar dolarlık ihracatını 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

New York’ta 13-14 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan PV Manufacturing New York Fuarı’na Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 12 firmayla Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenleyecek. PV Manufacturing New York Fuarı’na daha önce 3 kez milli katılım organizasyonu yaptıkları bilgisini veren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2026 yılında dördüncü kez katılacaklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Çin, Hindistan, Bangladeş, Vietnam, Pakistan gibi rakip ülkelere yönelik yüksek gümrük vergileri ilan edildiğinin altını çizen Sertbaş, “Türk hazır giyim sektörü son yıllarda ülkemizde artan maliyetler ve döviz kurlarının enflasyon rakamlarının gerisinde kalmasından dolayı fiyat tutturamaz hale gelmişti. Çin, Hindistan, Bangladeş, Vietnam, Pakistan gibi ülkelerin yanında Mısır, Portekiz gibi rakiplerimize göre pahalı hale geldi. Ana ihraç pazarımız Avrupa Birliği’nin ithalat rakamları artıya geçse de Türkiye’nin AB’ye ihracatı geriledi. Alternatif pazar arayışları kapsamında ABD’yi radarımıza aldık. Ticaret Bakanlığımızın "Uzak Ülkeler Stratejisi"yle de uyumlu olarak EHKİB olarak PV Manufacturing New York Fuarı’na düzenli milli katılım sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tala Uğuz: “ABD’nin hazır giyim ithalatı 100 milyar doları aşıyor”

PV Manufacturing New York Fuarı’na katılımcıların seçici kurul tarafından özenle incelenerek seçildiği bilgisini veren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Komitesi Başkanı Tala Uğuz, fuarda hem katılımcı hem ziyaretçi kalitesinin diğer fuarların üzerinde seyrettiğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyanın uzak ara en büyük giyim ithalatçısı olduğunu dillendiren Uğuz, “ABD’nin yıllık giyim ithalatı 100 milyar doları aşıyor. Türkiye’nin ABD’ye giyim ihracatı 1,2 milyar dolar seviyesinde. Hedefimiz ABD pazarına ihracatımızı 1,5 milyar dolara çıkarmak” şeklinde konuştu.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, PV Manufacturing New York Fuarı’na Milli Katılım Organizasyonu yanında; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki konumunu güçlendirmek için 27 Nisan-1 Mayıs 2026 tarihlerinde Los Angeles Sektörel Ticaret Heyeti yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

PV Manufacturing New York Fuarı’na katılacak firmalar; “Akçakaya Tekstil, Beta Konfeksiyon, Betobe Tekstil, Bilsar Tekstil, Demirışık Tekstil, Demoteks Tekstil, DND Tekstil, ERA Tekstil, Fıratteks Tekstil, İYA Tekstil, Merger Tekstil ve Seleksiyon Tekstil” olacak.