Türk Moda Endüstrisi Sektörü Almanya yolcusu

İZMİR / EKONOMİ



Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2025 yılında 4 farklı ülkede 6 fuara katılarak konfeksiyon ihracatında mevcut ihracat rakamlarını korumayı hedefliyor. Türk Moda Endüstrisi, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonuyla, ihracatta lider pazar Almanya’da 2-3 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Munich Fabric Start Fuarı’na 8 Türk firmasıyla katılarak yeni ihracat bağlantılarına zemin hazırlayacak.



Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü olarak, 2025 yılının ocak – temmuz döneminde 9,7 milyar dolarlık ihracata imza attıkları bilgisini veren Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Almanya’nın 1,7 milyar dolarlık payla Türk Moda Endüstrisi’nin ihracatından yüzde 18 pay aldığını dile getirdi.





Konfeksiyon ihracatında toparlanma ümitleri 2026 yılına ötelendi



Hazır Giyim Sektöründe ihracatın toplanması ve artıya geçmesi beklentilerinin 2026 yılına ötelendiğini ifade eden Sertbaş, “Bu süreçte fabrikalarımızda oturup karalar bağlayacak durumda değiliz. Sektörümüze, ülkemize sorumluluklarımız var. Daha agresif bir pazarlama yapmamız gereken süreçten geçiyoruz. Biz de bu bilinçle 2025 yılında Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 moda fuarına milli katılım organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Maliyetlerimiz 3 yıldır döviz kurlarının üzerinde artıyor. Avrupa’daki durgunluk beklenenden çok uzun sürdü, bölgesel savaşlar belirsizliği derinleştiriyor. Bu süreçte müşteri bulmanın en etkin yolu fuarlardan geçiyor. MFS the Source Fuarı’na düzenli katılım sağlıyoruz. Firmalarımız 1.holde bulunan “The Source” alanında 2 gün boyunca sonbahar-kış 2026-2027 koleksiyonlarını sergileyecekler. Yeni ihracat bağlantılarıyla yurda dönmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, tekstil ve hazır giyim sektörlerinden toplamda 140 firmanın Munich Fabric Start Fuarı’nda Türkiye’nin ihracatını artırma çabası içinde olacağını vurguladı.





Almanya’nın üçüncü büyük tedarikçisiyiz



Munich Fabric Start Fuarı’nın yılda 2 defa düzenlendiğini paylaşan Uğuz, “2025 yılı ocak ayında düzenlenen fuara farklı ülkelerden bin 245 firma katılım sağlarken fuar 4 bin uluslararası katılımcı tarafından ziyaret edildi. Almanya 2024 yılında 47,3 milyar dolar hazır giyim ürünleri ithal etti. İç talebin güçlü olduğu 2022 yılında Almanya 53 milyar dolarlık giyim ürünleri ithal etmişti. Bu pazarda yüzde 10 olan pazar payımızı korumak için yerimizi alacağız. Almanya, 2024 yılında EHKİB’in ihracatında İspanya’nın ardından ikinci büyük pazarken, 2025 yılında İspanya’yı geçerek 160 milyon dolarlık ihracatla birinci sıraya yükseldi. Çin ve Bangladeş'in ardından Almanya'nın 3.büyük giyim tedarikçisi konumundayız” dedi.