Türk moda endüstrisi toparlanma ümidini 2027 yılına erteledi

İZMİR / EKONOMİ

Son üç yılda ihracatta 5 milyar dolar kayıp yaşayan Türk moda endüstrisi, ihracattaki kayıplarını durdurmak için ihracat pazarlarını çeşitlendirme çabasında. Sektör, 2026 yılında pazarlama faaliyetlerinde rotayı Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirdi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Amerika Birleşik Devletleri’nde; 27 Nisan-1 Mayıs 2026 tarihlerinde Los Angeles Sektörel Ticaret Heyeti yapmak için harekete geçti.

Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2024’te 612,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, ABD ve Avrupa Birliği ithalatında 2023 sonrası başlayan artış eğilimine rağmen Türkiye’nin hazır giyim ihracatındaki düşüşün devam ettiğini, bu daralmanın temel nedeninin artan üretim maliyetlerinin satış fiyatlarına yansıtılamaması ve enflasyon oranında artmayan döviz kuru olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği’ ne Çin’in konfeksiyon ihracatının 2025 yılının ilk yarısında yüzde 22’lik artışla 13,7 milyar avro, Bangladeş’in yüzde 15 artışla 10,5 milyar avro olduğunu, Hindistan, Pakistan, Vietnam, Kamboçya gibi konfeksiyon üreticisi ülkelerin hepsinin Avrupa Birliği’ne önemli artışlar yakaladığını anlatan Sertbaş, aynı dönemde Türkiye’nin AB’ne ihracatının yüzde 6,3’lük düşüşle 4,8 milyar avroya gerilediğini vurguladı.

Toparlanma ümitlerimizi 2027 yılına erteledik

“Hükümet yetkililerinin açıklamaları ve Orta Vadeli Program hedefleri tek haneli enflasyonun ancak 2027’de yakalanabileceğini gösteriyor” diyen Sertbaş, “Toparlanma ümitlerimizi 2027 yılına ertelemek zorunda kaldık. Hazır giyim sektörümüzün üretime devam etmesi, ihracat ve istihdamını koruması, 2026 yılını daha az yarayla kapatması için bugüne kadar yoğunlaşmadığımız ABD pazarına ağırlık verme kararı aldık. Sektörümüzün ihracatı 2025 yılının ocak – eylül döneminde Türkiye genelinde yüzde 6’lık kayıpla 13,5 milyar dolardan 12,7 milyar dolara düşerken ABD’ye ihracatımız seviyesini korudu. Firmalarımızı ABD pazarına yönelik düzenleyeceğimiz ticaret heyeti organizasyonuna katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Uğuz: “2026’da ABD’de iki milli katılım organizasyonuna devam edeceğiz”

Türk moda endüstrisinin pazarlamasına destek olmak amacıyla 2025 yılında Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 moda fuarına milli katılım organizasyonu gerçekleştirdikleri bilgisini veren EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Komitesi Başkanı Tala Uğuz, 2026 yılında da aynı tempoda çalışacaklarını vurguladı. 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne 2026 yılında sektörel ticaret heyeti yanında iki fuara milli

katılım organizasyonu yapacaklarını dile getiren Uğuz, “Ocak ve temmuz aylarında PV New York Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenlemek için çalışmalara başladık. Hazır giyim ihracatçısı firmalarımızı her üç organizasyonumuza da katılmaya davet ediyoruz” dedi.