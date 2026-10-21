Türk mühendislerinin eseri Karluna Pratik, plakasını takarak yollara çıktı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

EKONOMİ / İZMİR

Bataryadan yazılıma tüm kritik aksamları yerli tasarım ve teknolojiyle geliştirilen L7e sınıfı hafif ticari araç Karluna Pratik, test ve belgelendirme süreçlerinin ardından plaka takarak ilk sahiplerine teslim edildi. İlk araçlar, İzmir Atatürk OSB ve İzmir Tekeli OSB müdürlükleri bünyesinde sanayicinin hizmetine sunuldu. Karluna İcra Kurulu Başkanı Mert Karabağlı, “Bu sene 200'e yakın aracı teslim edeceğiz. 2027'de Aliağa'daki üretim tesisimizin devreye girmesiyle teslimat hedefini 5 bine çıkarıyoruz" dedi.

Elektrikli araç ekosistemi geliştirmek üzere İzmir'de kurulan Karluna A.Ş bünyesinde, tasarım ve teknolojisi Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli hafif ticari araç Karluna Pratik, test ve belgelendirme süreçlerini başarıyla tamamladı.

AB Tip Onay Belgesini alarak trafiğe çıkan ilk 2 araç, firmanın İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Ar-Ge ve Ön Seri Üretim Fabrikası’nda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. İlk araçların anahtarları, Karluna İcra Kurulu Başkanı Mert Karabağlı tarafından İzmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ve İzmir Tekeli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yenerer’e takdim edildi.

Aracın başarılı bir takım çalışmasının ürünü olduğunu belirten Mustafa Karabağlı, "Gecesini gündüzüne katan, rüyalarında dahi tasarım, montaj yapan, kod yazan, bu işi dava edinen çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun." dedi.

Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace de ilk aşamasından bu yana tanık olduğu projede ilk teslimatı kabul etmenin onurunu yaşadığını, Karluna'nın Ege'deki en önemli sanayi projelerinden biri olduğuna inandığını belirtti.

Mert Karabağlı: “Yeni tesisle birlikte 2029'da 10 bin teslimat hedefliyoruz”

Karluna İcra Kurulu Başkanı Mert Karabağlı, yerli elektrikli araç ekosistemi kurmak üzere Mayıs 2023'te 10 kişilik bir ekiple yola çıktıklarını, bugün 140 kişiye ulaştıklarını ve ilk araçlarını trafiğe çıkarma heyecanını yaşadıklarını söyledi. Karluna Pratik'in yüzde 100'e yakın bir yerlilik oranına sahip olduğuna dikkat çeken Karabağlı, kompozit parçalardan batarya paketine, araç kontrol ünitesinden güç elektroniği ünitelerine, elektronik park freninden ekran uygulamalarına tüm kritik parça ve yazılımları bünyelerinde geliştirdiklerini söyledi.

L7e sınıfındaki Karluna Pratik'in 1 ton yük taşıma kapasitesi bulunduğunu söyleyen Karabağlı, “Karluna Pratik, en küçük pakette 30 kWh'lik batarya seçeneğiyle 370 kilometrelik bir menzile sahip. Şehir içi taşımacılık için yeter de artar. Orta paketimiz 60 kWh ile 640 km, en büyüğü ise 90 kWh ile 800 km'ye yakın menzil sunuyor. Bu, Türkiye'nin en uzun menzillerinden biri. Karluna Pratik için özellikle şehir içi lojistik, kargo taşımacılığı, belediye hizmetleri için yoğun talep alıyoruz. Şu an ön sipariş topluyoruz. Allah'a şükür, epey iyi gidiyor rakamlar. Yaklaşık 500 ön sipariş aldık bile. Bu sene 200'e yakın aracı teslim edeceğiz. 2027'de Aliağa'daki seri üretim tesisimizin devreye girmesiyle teslimat hedefini 5 bine, 2029 itibarıyla da 10 bin araca kadar çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren seri üretim tesisinin, yıllık 45 bin araç üretim kapasitesiyle 2 ay içinde operasyonlara başlayacağını bildiren Karabağlı, bu fabrikanın Türkiye elektrikli araç ekosisteminde iddialı bir konuma sahip olacağını dile getirdi.

Karluna Pratik'in ardından golf araçları için de tip onay belgesine başvurduklarını aktaran Mert Karabağlı, N1 sınıfı ticari araçlar için de tasarım çalışmalarına başladıklarını duyurdu.