Türk organik gıda sektör temsilcileri Almanya'da ürünlerini sergiledi

Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen ve alanında dünyanın en büyüğü olarak nitelendirilen Nürnberg Organik Gıda Fuarı'na (BioFach) Türkiye'den katılan 37 şirket; kaliteli, sürdürebilir ve rekabetçi fiyat vizyonu kapsamında ürünlerini tanıttı. Türk organik sektörünün, dünyanın organik gıda deposu olduğunu dünyanın dört bir tarafından gelen tedarikçilere gösterdiğini söyleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, "Organik gıda ürünlerinde ihracat hedefimiz ilk etapta 1,5 milyar ve daha sonra da 2 milyar dolara çıkarmak" dedi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen organik gıda şirketleri, Messe fuar alanında gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük organik ürünler fuarı olarak bilinen Nürnberg Organik Gıda Fuarı'nda yerini aldı. Türk şirketlerin yeni ürünlerini ve projelerini uluslararası tedarikçilere ve fuar katılımcılarına anlatma fırsatı bulduğu fuarda, Türkiye'nin son yıllarda organik ürün sektöründe ulaştığı kalite damga vurdu.

Türkiye'den fuara katılan şirketler kimyasal gübre ve ilaç kullanılmayan organik sertifikalı ürünlerini katılımcılara tanıtma imkanı yakalarken, yeni trendleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından fuarda kurulan Türkiye Pavyonunda Türkiye'den milli katılımla etkinliğe dahil olan 16 şirket yer aldı. Fuarın düzenlendiği 9 salonun hemen hepsinde Türk firmaları güçlü bir şekilde yerini aldı. Nürnberg BioFach Fuarı'na bu yıl toplam 37 Türk şirketi katıldı.

Fuarda, "Gelecek için Gıda: Kadınların Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerindeki Etkisi" ana temasıyla oturumlar düzenlendi. Organik ürünler konusunda güncel araştırma bulguları, küresel gıda sisteminin ekolojik dönüşümü, mevcut zorluklar ve organik sektörün geleceği, sürdürebilir gıda altyapı ve tedarik zinciri çözümleri 200'den fazla oturumda ele alındı.

"Fuarda, dünyada organik ürünlerdeki son gelişmeleri görüyoruz”

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, BIOFACH'ın organik ürünler konusunda 30 yılı aşkın süredir Almanya'nın ve dünyanın en büyük buluşma merkezi olduğunu söyledi.

Bu yıl fuara 94 ülkeden 2 bin 500 firmanın katılmasının çok önemli olduğunu belirten Işık, “Dünyanın her tarafından firmalar geliyor. BioFach Fuarı’nda kozmetik dahil birçok sektör var. Burada iki çalışma yapıldı. Birincisi firmalar kendi ürünlerini ülkeler kendi ürünlerini tanıtıyorlar. İkincisi de herkes dünyada ne olup bittiğini, trendleri, son çalışmaları görüyor. AB’nin Yeni Organik Yönetmeliğinin Türkiye üzerine etkileri isimli bir toplantı da organize ettik. Kontrol ve sertifikasyon şirketlerinin temsilcileri, KSKDER ve AB’deki Kontrol ve Sertifikasyon Derneklerinin çatı örgütü EOCC’nin temsilcileri katıldı. Oldukça verimli bir toplantı oldu” dedi.

Işık, BioFach Fuarı’na Alman Tarım Bakanlığı’nın da çok önem verdiğini vurgulayarak, “Bir şehir, bir ülke buna hazırlanıyor. Almanya’da uçaktan indiğiniz anda burada organik bir karşılamayla karşılaşıyorsunuz. Trenler, metrolar, her şey ücretsiz her şey sistemin içine entegre olmuş durumda. Bu bir ulusal bir kabullenme, bir hedef birliğidir. Alman Tarım Bakanı dün burada fuarın açılışını yaptı. Bakan fuarın her açılışına geliyor. En başta Almanya'nın tarımda politikasını açıklıyor ve daha sonra bütün Avrupa Birliği'nin politikalarını burada duyurma fırsatı buluyor. Fuarda yaklaşık 200 tane oturum yapılıyor. Burada dünyanın gittiği trendler, pazarlar, çiftçilik konularının A’dan Z’ye bütün hepsi ele alınıyor. Dolayısıyla BioFach Fuarı çok önemli bir fuar. Sadece pazarın döndüğü bir yer değil. Organik camianın, dünyanın geleceğinin karar verildiği bir organizasyon, bir sistem burası” diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin (AB) pandemi sürecinde gıda tedarikinde yaşadığı sıkıntıların ardından ilan ettiği Yeşil Mutabakat’ı hatırlatan Işık, “AB, sürdürülebilirlikle ilgili kendi politikasını, 2030 ve 2050 hedeflerini koydu. İşin güzel tarafı bizim ülkemizde bu hedeflere imza attı. 2030 ve 2050 hedefleri var. Bu doğrultuda bizim kendi Bakanlığımız sürdürülebilirlikle ilgili yapılanmasını devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.