Türk organik ürünlerine Almanlar talip

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin iş birliğiyle düzenlenen gıda konulu Alman-Türk Ekonomi Günü, iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluk ve ticari ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’nin tarım üretimindeki güçlü yapısına dikkat çekerek Almanya’nın Türk organik ürünlerine talip olduğunu söyleyen Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, “Organik ürünler Avrupa Birliği pazarı için çok önemli. Türkiye ile ticaretimizde un, fındık ve ayçiçeği öne çıkıyor. Ancak Ege’de üretilen yaş meyve sebzelere ve organik ürünlere yönelmek istiyoruz. AB’nin en büyük alıcısı Almanya. Türkiye ile organik ürünlerde ticaretimizi geliştirmeye talibiz. Sadece üretim değil, gıda işleme, lojistik alanlarında da tedarik zincirinin tüm aşamalarında iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Almanya’da yeni çıkan yasaya göre 250 metrekarenin üzerinde olan işletmelerin menüsünde glütensiz gıda olması zorunluluğu getirildi. Türkiye glütensiz gıdalar ve şekersiz ürünlerde önemli bir ülke. Bu da Türkiye için bir fırsat” diye belirtti.

“Avrupa’nın bir numaralı tedarikçisi olmaya adayız”

Türk organik sektörünün Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum sağlamış bir sektör olduğunu ve Türkiye’nin bu konuda 35 yıllık deneyimi olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk organik ihracatçıları olarak Avrupa’nın bir numaralı tedarikçisi olmaya talip olduklarını dile getirdi. Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığını savunan Eskinazi, “Geçtiğimiz yıl Türkiye 255.8 milyar dolarlık ihracata imza atarken, Avrupa’nın ekonomik motoru Almanya’ya 21 milyar 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2023’te Almanya’dan ithalatımız ise 28,6 milyar dolar oldu. 2024’ün ilk 4 ayındaki gıda ihracatımız yüzde 10 artışla 748 milyon dolara ulaştı” dedi.

Eskinazi, “Almanya’ya yıllık 2 milyar dolarlık gıda ihracatımız var. Bu rakamın gerçek potansiyelimizi yansıttığını düşünmüyorum. İki ülke arasındaki potansiyelin daha fazla olduğunu biliyor ve adımlarımızı bu çerçevede atıyoruz” şeklinde konuştu.