Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına Durak atandı

EKONOMİ (BURSA) - BEBKA Genel Sekreterliği görevini 2020 yılından bu yana üstlenen Prof. Dr. M. Zeki Durak; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yer alan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına atandı. BEBKA Genel Sekreterliği görevinde girişim sermayesi fonu, kırsal kalkınma, sanayi ve genç istihdamı gibi konularda çalışmalar yürüten Durak, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı görevini Cemil Başpınar’dan devralacak. Eskişehir’de dünyaya gelen Prof. Dr. M. Zeki Durak, ilk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubuna (BAYG) destekli bir projeyi tamamlayan Durak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cornell Üniversitesi’ne misafir araştırmacı olarak davet edildi. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da burada tamamlayan Zeki Durak, 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün kurucuları arasında yer almak için Türkiye’ye döndü.

En Fazla Proje Yapan Akademisyen Ödülü dahil birçok ulusal ve uluslararası ödül olan Dr. Durak’ın aynı zamanda gıda, biyoteknoloji, biyosensörler ve nanoteknoloji alanlarında çok sayıda akademik yayını ve çalışması bulunuyor. 2020 yılında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine atanan M. Zeki Durak, evli ve iki çocuk babası.