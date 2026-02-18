“Türk sanayisi AB–Hindistan hattında baskı altında

İZMİR / EKONOMİ

Küresel ticarette dengeleri değiştirecek Avrupa Birliği–Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması, Türk sanayisi açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, söz konusu anlaşmanın başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere birçok stratejik sektörde ciddi kayıplara yol açabileceğini belirterek, sanayisizleşme riskine karşı Türkiye’nin ivedilikle somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Son birkaç yıldır dünyanın içinde bulunduğu değişim ve dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yorgancılar bu gelişmelerin hiç alışık olunmayan konuları gün yüzüne çıkardığını belirtti. Yorgancılar “Bugüne kadar serbest ticareti savunan ABD, Trump ile korumacılığa geçerken, daha tutucu olan Çin, serbest ticareti savunmaya başladı. Başlı başına Trump ile artan belirsizlik ve kuralsızlık, istikrarsızlık riskini her alana yaydı. Çin ile ticaret savaşlarını başlatan Trump, AB’ye de agresif bir tutum sergileyince AB adeta tüm düğmelere bastı ve yeni dönüşüm sürecini hızlandırdı” diye konuştu.

Bu sürecin her adımının Türkiye’ye ve Türk Sanayisine olumsuz yönde olacağını hatırlatan Yorgancılar “AB-Hindistan STA, AB-Mercosur STA, Made in Europa, güncellenemeyen Gümrük Birliği ile AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı alt alta koyduğumuzda, verilerle değerlendirdiğimizde; AB’nin bu yeni yapılanma sürecinin kaybedeninin Türk sanayisi ve tabi ki Türkiye olduğunu açıkça görmekteyiz. Özellikle de Hindistan ile yapılan anlaşma, başta tekstil ve hazır giyim, otomotiv yan sanayi, demir çelik, yazılım, kimya ve ilaç sektörleri olmak üzere tüm sektörlerimizin çok ciddi yara almasına sebep olurken, sanayimizin pazarını kaybetmesine, yerli üreticimizin küçülmesine, ülkemizin rekabet gücünün azalarak, sanayisizleşme riskinin belirginleşmesine neden olacaktır. Stratejik üstünlüğü ele geçirmeyi, pazarı büyütmeyi, yeni yatırımlarla ve teknoloji transferi ile rekabet gücünü artırmayı sağlayacak olan ve 2 milyar insanı kapsayan stratejik böyle bir anlaşma karşısında somut adımlara ihtiyaç var” dedi.

Avrupa’nın savunma, enerji güvenliği ve düzensiz göç gibi riskler karşısında Türkiye’ye olan ihtiyacının altını çizen Yorgancılar, Türkiye’nin dahil olmadığı bir planın AB için pek çok alanda çok daha yüksek maliyetler doğuracağını vurgulayarak, Türkiye’nin jeostratejik gücü gibi güçlü yönlerini daha etkin kullanması gerektiğini ifade etti. Bu çerçevede Türkiye’nin ivedilikle atması gereken adımların başında, AB’nin imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına Türkiye’nin eş zamanlı dahil edilmesinin sağlanması, Gümrük Birliği’nin hizmetler,

işlenmemiş tarım ürünleri, dijital ve yeşil ekonomi, kamu alımları ile belirli mesleklerde kişilerin hareketliliğini kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiğini vurguladı.